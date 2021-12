Buscamos mejores prácticas para dar el servicio de agua potable y saneamiento: JCAS

El presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Roberto Lara, destacó que el organismo busca la vinculación con diferentes sectores y entidades relacionadas con el agua, para desarrollar las mejores prácticas y tecnología para brindar el mejor servicio de agua potable y saneamiento.

Así lo expresó durante la clausura de la cuarta edición del Congreso Smart Water, en el que participaron representantes de los sectores, el productivo, agrícola, industrial, la academia, las universidades; en sinergia con investigadores del recurso hídrico de otros países, con ponentes de Israel, España, Estados Unidos, Perú y México.

“Es encontrar las mejores prácticas, para prestar un mejor servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Las mejores prácticas y la mejor tecnología, que nos lleva a tener ciudades cada vez mejores, ciudades más justas, con mejores oportunidades para todos”, afirmó Lara.

El presidente de la JCAS destacó la participación de exponentes de Israel, un país que está en el desierto, que compartieron un modelo de reúso y aprovechamiento del agua, con una suficiencia agro industrial y un tema estratégico que observa el agua como un tema de seguridad nacional para los israelitas.

“Nosotros en México, creo que no nos hemos dado cuenta que el agua se nos está acabando; que cada vez los pozos son más profundos, y por ello, el agua cada vez tiene menos calidad. Que seguimos contaminando ríos y lagos. Si no corregimos esa cultura de destrucción de la naturaleza, nuestro país no va a salir adelante. Pensamos que la solución está en el tipo de cambio, la construcción de más puentes o aeropuertos; pero la solución de largo plazo y sustentable para un país, es el cuidado de sus recursos naturales, y en especial del agua”, aseveró.

Al referirse al Congreso Smart Water, mencionó que este tipo de eventos permiten congregar a representantes de diversas localidades, como Chihuahua y Ciudad Juárez, con su propia complejidad con atención a un millón y millón y medio de habitantes, hasta comunidades tan pequeñas como Buenaventura o Ignacio Zaragoza.

“Cuando se convergen las distintas regiones de Chihuahua, como Parral, Meoqui, Delicias, Camargo, Ojinaga, todos aprenden algo, porque finalmente, todos tienen buenas prácticas, por ejemplo, Meoqui está cobrando el recibo del agua y lo cobra en el momento con una lectura real. Esto enriquece mucho a la gestión pública y nos permite dar un buen servicio”, acotó.

Compartió que la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó el reto de tener el agua como una prioridad en la prestación de los servicios públicos.

“La gobernadora habla de agua para todos, creo que es el reto principal, tener organismos públicos del agua sanos, financieramente; un buen manejo de sus finanzas, honestos; y que tengan siempre un alto nivel de la calidad en la prestación del servicio del agua”, expresó.

Para finalizar, hizo un llamado a toda la población a cuidar el agua, que es un recurso finito, y también, a pagar por el servicio de agua, haciendo referencia al lema, “Cuídala, úsala, págala”.