Buscamos una solución integral para todo el sistema de transporte: De la Peña

El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que derivado de la constante comunicación que se ha tenido con organizaciones de concesionarios, no se llegaría a una fase de conflicto, sino que se seguirán acercando las posiciones para que en el momento en que se convoque para el ajuste a la tarifa, se pueda anunciar también una solución integral a todo el sistema de transporte.

Esto ante un posible paro de labores como medida de presión por parte de los concesionarios para fijar una fecha en la Comisión del Consejo Consultivo del Transporte, a fin de verificar el tema de la tarifa.

Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

De la Peña reiteró que el asunto de la tarifa no debe ser visto como si fuera el único que tenga que ver con el transporte, sino que se debe incluir también la cobertura de las rutas designadas, la frecuencia en el servicio, así como la renovación de las unidades.

De la Peña reconoció que la tarifa es un elemento muy importante sobre todo si se considera que desde hace aproximadamente 13 años el costo no ha tenido una evolución “realista”, lo que, considero, pudo haber sido omisión de administraciones anteriores, es así que pretenden hacerle un planteamiento serio.

Se está viendo la opción de financiamiento de enganches o de unidades, o se compren directamente los camiones, pero no todos los concesionarios tienen la misma condición, pues algunos si son sujetos a créditos pero otros no, por lo que habrá de analizarse cada caso en particular y ver en qué condiciones está Gobierno del Estado para saber si se pueden financiar la compra de las unidades, indicó.

En este punto, el funcionario destacó que la fabricación de unidades nuevas de distintas marcas se vio afectada por la producción de componentes electrónicos, entonces no existe la disponibilidad de unidades; aunque se está viendo la viabilidad de otras ofertas de entrega inmediata, pues la intensión es dar una solución de manera contundente, siempre pensado en favorecer a los usuarios.

Asimismo, expuso que las rutas troncales deben sujetarse a las mismas reglas que los concesionarios, para ofrecer un mejor servicio y estar en condiciones de incrementar la tarifa.

A decir del Secretario General de Gobierno, en la troncal 1 de Chihuahua se prevé que sean unidades a diésel, y en la troncal 2 de Ciudad Juárez, es probable que sean unidades a gas o eléctricas.