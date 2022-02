Buscan familiares casa por casa al joven Marvin

Familiares, amigos y voluntarios continúan la búsqueda del joven Marvin Samaniego Flores, con rastreos y movilizaciones casa por casa, en las que solicitan a los propietarios ingresar a patios y terrenos para inspeccionar si hay algún registro del muchacho que se ha identificado como una persona tranquila, estudiosa y trabajadora, al tiempo que externaron a sus captores que si lo regresan con bien, pararán la investigación “y que Dios los bendiga”.

Un familiar cercano a Marvin refirió que “tenemos la incertidumbre de saber dónde estará, para dónde ganó. Andamos por todos lados, peinando todos los pueblos, casa por casa. La persona que lo tiene, que sepa que no queremos nada contra ella, nada más que nos lo suelte, que nos lo entregue. Que Dios lo bendiga al que lo tenga, nada más que nos lo entregue con bien. No hacemos nada contra ellos, no queremos nada en su contra. En cuanto nos lo entreguen, ahí se cerró el caso y se para la investigación”, expresó.

Marvin Samaniego Flores fue visto por sus familiares por última vez el viernes 4 de febrero, cuando salió de su casa en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Refirió que acudiría a encontrarse con una persona para venderle un celular, sin embargo, se perdió contacto con él y no se ha reportado información sobre su localización.

Las llamadas que han recibido para ofrecer información para la localización del muchacho se han convertido solamente en pistas, por lo que han implementado diferentes frentes de búsqueda, como este domingo cuando se peinó la zona de Mata Ortiz.

“La mayoría somos familiares y algunas otras personas que se nos han unido. Ahorita andan también por el rumbo de Nuevo Casas Grandes. Hay clubes de carros clásicos que también andan haciendo movimiento. A ver qué sacamos; andamos en la búsqueda unas 50 personas. Las autoridades también nos están apoyando bastante, pero no podemos dejarle todo el jale a ellos. Hay que buscar, seguir buscando”, comentó.

Explicó que hasta el momento se han comunicado todo tipo de personas, con sospechas de que algunas de las comunicaciones pueden ser de broma; sin embargo, afirmó que la familia no puede quedarse sin continuar la búsqueda, con la esperanza de obtener una información fidedigna que colabore a la pronta localización de Marvin Samaniego Flores.

Para finalizar, solicitó a las personas que siguieran brindando su apoyo en las movilizaciones para localizar a Marvin y rogó a las personas que lo tengan detenido que lo liberen.