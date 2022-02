Buscará alcalde Marco Bonilla gestión de autoridades federales y estatales para reubicar ‘hueseras’

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se pronunció sobre las quejas que existen de vecinos de fraccionamientos aledaños al actual Relleno Municipal de Chihuahua, en las que mencionan que una de las causas de los fétidos olores que les aquejan, son producidas por plantas procesadoras de residuos, también conocidas como ‘hueseras’.

“Estamos trabajando en la construcción del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano, para reubicar estas plantas en un terreno adyacente, para evitar la molestia de los vecinos, y en el Plan de Desarrollo Urbano, una vez que se haya hecho el cambio, queremos restringir esta zona para este tipo de industria”, afirmó.

A este respecto, el alcalde Bonilla sostuvo que la problemática del actual Relleno Sanitario, va más allá de las empresas conocidas como ‘hueseras’, sino que también, ha recibido inquietudes vecinales como el riesgo por incendios y por malos olores, por la naturaleza misma del depósito de basura urbana.

“No son solo las empresas conocidas como ‘hueseras’ las que expiden mal olor en la zona del Relleno Sanitario,

Uno es el temor de los incendios que se generan por el tema del Relleno Sanitario, y –aunque por la presencia de vientos, no se acumulan malos olores-, por naturaleza, el Relleno Sanitario genera malos olores, por más que se trabaje (la verdad, hemos hecho un trabajo extraordinario en el control y manejo de residuos), sigue provocando molestias a los vecinos. No puede continuar en el lugar donde se ubica, y tenemos que moverlo a algún lugar, donde la densidad poblacional no sea tanta como lo existe hoy”, expresó.

Acotó que en el tema de hueseras, el Municipio es quien tiene menos facultades con las plantas procesadoras de residuos, por lo que dijo apelará a que el Gobierno Federal a través de la Profepa, y Cofepris; y el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y la Coespris, puedan establecer medidas para mitigar los efectos de este tipo de situaciones.