Buscará impugnar abogado Mariano Cordero resolución del caso Aras

El abogado de los afectados de Aras, Mariano Cordero, señaló que buscará impugnar la resolución del juez en el caso, esto, luego de que la empresa Aras Bussiness Group, representada por Luis Benavides, se declarara culpable y se pidiera el juicio abreviado.

Cordero señaló que dentro del caso existen muchas irregularidades que se deben subsanar, así como que el monto asegurado por parte de la Fiscalía General del Estado no contemplara ni el dos por ciento del monto total que se tiene que pagar a los afectados.

El funcionario señaló que se llevará a cabo la lectura de la sentencia el 29 de diciembre, sin embargo, el fallo fue dado el 14 de diciembre a través del juicio abreviado, situación que ha generado inconformidad entre los afectados.

“Nosotros en lo personal estamos inconformes con el juicio y con la formulación que se hizo al licenciado Luis Benavides, porque consideramos que su poder es insuficiente, no tiene facultades para ello, es un poder para pleitos y cobranzas, así como actos de administración”, afirmó Cordero.

Otro de los puntos que dijo, genero inconformidad, es que se llevara el juicio a través del sistema abreviado, el cual pese a que se ahorrarían muchos años, dijo que fue falso el hecho de que por ser abreviado se dará reparación del daño, lo que trae consigo daños a quienes se encuentran dentro de ese juicio, así como para los que han sido judicializadas en otras causas, las que aún no se han judicializado y las que no han presentado querella por este delito.

“Existe todavía mucho por delante y existen muchas irregularidades que hay que subsanar, entonces esto va para largo”, señaló el abogado, quien dijo que a esto se suma que se envió a un proceso abreviado un delito que no está en un catálogo que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es una otra violación más grave todavía, aseveró.

“Yo me opuse a todo eso y me sigo poniendo, no por darle largas al asunto no por captar más clientes o ganar más dinero sino porque simple y sencillamente es un absurdo que eh se haga responsable de del delito a una persona jurídica que no tiene representación”, señaló el representante legal de los afectados.