Buscarán diputados frenar corridas de toros nuevamente en el estado de Chihuahua

La presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, Rosana Días Reyes, se manifestó respecto a las corridas de toros que se han retomado en la entidad, por lo que externó que buscarán la manera de frenar nuevamente este tipo de espectáculos en Chihuahua.

Dada la programación de una corrida de toros que se tiene programada para finales del mes de noviembre, la integrante del Grupo Parlamentario de Morena se dijo completamente en contra de todas las formas de violencia hacia los animales, motivo por el cual se han mantenido generando varias acciones al respecto.

“Es una tortura animal, no puedo concebir que en nuestro tiempo estemos aplaudiendo eventos violentos”, externó recalcando que eso no debe ser considerado como un arte o parte de la cultura, pues se lastiman a los toros.

Recordó que anteriormente había un amparo en la Ciudad de México, lo cual permitió restringir estos eventos en esa localidad; sin embargo, ese concluyó, por lo que se han retomado. En cuanto a la entidad, comentó que era más un acuerdo de buen entendimiento al que se había llegado para frenar estos espectáculos.

Empero, ya se retomaron al grado que ya se efectuó una en Juárez y se tiene programada otra para la capital a finales de este mes, lo cual ha generado la molestia de los grupos defensores de los animales, quinees exigen se suspenda el evento.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Meses atrás, a petición del entonces diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, el Instituto Estatal Electoral (IEE) realizó la consulta ciudadana para conocer la opinión de las personas respecto a este tema.

Dado que la mayoría de los más de seis mil participantes se dijeron a favor de estas prácticas, es que no se presentaron las iniciativas que se tenían previstas para fortalecer la ley local y frenar por completo las corridas de toros.

“Vamos a seguir empujando para ver de qué otra manera le hacemos para tratar de frenar esto porque no hemos podido a pesar de que se propuso desde el Senado de la República todavía no ha sido aprobado…ya no estamos en la edad de piedra, puede haber otras cosas en donde no se maltrate al animal”.

Agregó que la Plaza de Todos era una propuesta “excelente”, pues se cambió el enfoque, por lo que espera que se logre un consenso para poder impulsar espectáculos que no afecten la vida de los animales y menos de manera tan violenta, pues refirió que los toreros y asistentes se gozan “con la cereza del pastel” cuando el toro se encuentra totalmente desangrado y ya sin vida.