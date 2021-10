Caen a nivel mundial WhatsApp, Facebook e Instagram

La mañana de este lunes se registró una caída masiva de las redes sociales Facebook, WhatsApp e Instagram, evento que dejó desconectadas a millones de usuarios de estos servicios alrededor del mundo.

Fue alrededor de las 09:45 horas de este lunes 04 de octubre cuando repentinamente, sin previo aviso, dichas aplicaciones dejaron de brindar el servicio, lo que sugiere se trata de un problema técnico en los servidores o red del gigante de las redes sociales, Facebook.

La compañía no ha emitido por el momento un comunicado oficial al respecto, sin embargo se espera que así sea durante el transcurso del día, por lo que se desconoce la razón real detrás de este “apagón” masivo.

No es la primera vez que se reportan problemas de este tipo en dichos servicios, pues ya en marzo de este año se había generado una falla similar, sin embargo, es de resaltar que en esta ocasión se presentan en el marco del anunciado “apagón” de internet, en el que se informó que serían ciertos dispositivos los que se verían afectados, no obstante, se descarta que haya relación alguna con la falla en redes sociales.

Andy Stone, vocero oficial de Facebook, advirtió sobre la falla en sus aplicaciones y productos y afirmó que se encuentran trabajando para que las cosas vuelva a la normalidad lo antes posible, sin embargo, no dio mayores detalles al respecto.