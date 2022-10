Cambian horarios de actuarios para agendar citas en el TSJ

A partir del 13 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, cambió el proceso para entrega de citas al día, las cuales serán de 70 fichas para ser atendidos de 8 a las 9:30 horas del día, según dieron a conocer a través de un comunicado.

Detallaron que para agendar atención a través de un notificador al día siguiente de su entrega, estarán disponibles únicamente de las 14:00 a las 15:00 horas siempre y cuando se cumpla con los requisitos que se solicitan.

Los usuarios que acudan por las citas, deberán otorgar el nombre de la persona que acudirá a agendar la misma, para que pueda presentarse con la ficha que se le otorgue en el horario previamente asignado, ya que de lo contrario no se agendaria la misma.

La atención dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia, es una dinámica de recepción de los turnos al día siguiente de su entrega es: del número 1 al 20 a las 8:00 am, del 21 al 40 a las 8:30 am, del 41 al 60 a las 9:00 am y del 61 al 70 será a las 9:30 am. Estas citas se agendan al día después de tener el turno, si es un juzgado por audiencias y en caso de ser uno tradicional, será al tercer día.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Advierten que la programación de citas permanece disponible a través de la página web, proporcionando el número de consulta remota y se agendan a una semana después de su solicitud para ser atendidos conforme a lo ya expuesto.

Mientras que la agenda "futura" está estará disponible a partir de las 11 horas, para la atención en un periodo de dos semanas después de su programación de acuerdo a la misma disponibilidad..

En breve el esquema para asignar turnos de atención en esta área contará con una plataforma diferente, debido a que la Dirección de Tecnologías de la Información desarrolla un nuevo formato que permitirá agilidad en la atención, pero estará disponible en próximos días.