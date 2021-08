Cambio a semáforo verde podría darse la próxima semana: gobernador

El gobernador del estado Javier Corral Jurado llamó a la ciudadanía a tener confianza en el regreso a clases del próximo 30 de agosto y destacó que el cambio a semáforo verde pudiera darse la próxima semana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Corral Jurado informó que estará en esta frontera la próxima semana dando el banderazo del regreso a las escuelas.

“Ya hay números anteriores que nos permitían ir al verde,pero no quisimos con el número en la línea, sin embargo los números que acabamos de recibir ya con la más baja puntuación que en la pandemia ha tenido Chihuahua, somos el estado que hoy tiene la menor puntuación”, resaltó el gobernador.

“Ya somos el numero uno en el país con menor puntuación, de esos 40 puntos tenemos solo 5, estábamos en verde perico y hoy estamos en un verde hacia abajo, esto quiere decir que lo más probable que la próxima semana se vaya a verde en estado totalmente”, añadió.

Mencionó que los cubrebocas se utilizarán dos años más, la sana distancia y el gel llegó para quedarse.

“Casi estaba todo abierto en el amarillo, pero ahora que si estamos en 5 puntos no podemos contener, es muy seguro que todo el estado de vaya a verde la próxima semana, no hay que cantar victoria, no debemos bajar la guardia”, enfatizó.

El cubrebocas le queda un año más o dos, la sana distancia llegó para quedarse mientras la variante delta no tenga un control y no se diga el gel, los antibacteriales y bermentina, es lo que se toma el gobernador del estado y es lo que nos funcionó bien el cereso de Chihuahua y de Juárez, la cajita anda como 200 pesos”, concluyó.