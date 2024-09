Cambió futbol profesional por servir a Policía Cibernética; Marco Sigala orienta a jóvenes

El exfutbolista del deporte mexicano profesional, Marco Antonio Sigala, quien actualmente se encuentra en la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua, apoya con la impartición de pláticas de orientación para alertar a adolescentes sobre los peligros que les acechan a través del internet y las redes sociales.

Él tiene actualmente 27 años de edad, estudia la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Regional del Norte, además tiene formación en medicina legal, ciencias forenses y diversas capacitaciones recibidas en la ciudad de México en temas como ciberseguridad y protección de datos.

Su pasión por el fútbol desde niño lo llevó a debutar como delantero en las fuerzas básicas del Club Calor, filial del Santos Laguna, cuando tenía apenas 17 años, después de sobresalir entre 600 aspirantes. Espera que al contar su trayectoria sirva para alentar a jóvenes a luchar por sus metas y conducirse apegado a principios para alcanzar el éxito en su vida.

Sigala dijo sentirse orgulloso del trabajo que realiza ahora dentro del Gobierno Municipal, pues gracias a éste, ha encontrado una nueva pasión al tener la oportunidad de orientar a jóvenes a través de las pláticas y ayudar a la población en general que han sido víctimas de ciber delincuentes que operan a través de Internet cometiendo fraudes, jackeando redes sociales o lanzando amenazas para obtener beneficios personales.

Según relata Marco, llegó al Club Calor, con sede en San Pedro, Coahuila, con base en mucho esfuerzo, tiempo y dinero que debía conseguir para seguir su sueño, pues su familia apenas podía costear lo básico, pero nunca se desanimó a continuar y fue así que luego de muchos sacrificios lo seleccionaron entre cerca de 600 jóvenes que competían por el mismo sueño de convertirse en miembros del Club Calor, reserva del Santos Laguna.

Estuvo jugando por espacio de un año, pero por razones personales decidió regresar a Chihuahua; sin embargo, siguió participando en otros equipos del estado, como Los Soles de Ojinaga, Los Manzaneros de Cuauhtémoc y La Liga Profesional 7 X 7, donde logró grandes triunfos en la posición que ha mantenido durante casi toda su trayectoria profesional y que ha sido como delantero.

Como buen observador, Marco ha notado a través de la convivencia con adolescentes mediante sus pláticas de orientación, la necesidad de trabajar por un mejor desarrollo de la juventud para alcanzar una mayor armonía social, pero sobre todo alentarlos a no abandonar sus sueños pues muchos sienten incertidumbre sobre su futuro o toman otro camino ante la falta de una buena orientación y guía.

“En cuanto a los jóvenes que les gusta o se inician en el futbol y el deporte que les atrae, les exhorto a que luchen, se apasionen y no desistan hasta conseguir la meta que se hayan planteado. Que, si bien no es fácil y puede haber carencias o necesidades, que eso no los desaliente y trabajen duro hasta lograrlo”, añadió.