Campamento de migrantes en la Juan Pablo II pasa de saturado a prácticamente solo

Aún con restos de las quemas de madera y basura que realizaban hace un par de meses los cientos de migrantes que permanecían en el improvisado campamento de la Juan Pablo Segundo; actualmente al interior del mismo, no debe haber una cantidad mayor a 30 hombres, mujeres y niños que siguen ahí.

En los alrededores del predio en el que en meses anteriores llegaron a estar hasta 650 hombres, mujeres y niños en condiciones difíciles, ya no quedan ni carpas o tiendas de campaña en las que pasaron frío o calor, ya que; de acuerdo a otros migrantes o personas que trabajan en comercios aledaños, el sitio ya no es utilizado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para poder ingresar al lugar, es necesario traspasar una reja de acero que ya había sido colocada por otras personas; por lo que al notar la presencia de este medio de comunicación, dos se acercaron de inmediato, preguntando qué se nos ofrecía.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

De manera brusca, comentaron que ya no había nada ahí, que quedaban pocos migrantes, en su mayoría centroamericanos, los cuales estaban ya sea de paso o con más de seis meses en el lugar, limitándose a responder más cuestionamientos y retirarse del sitio.

Otro grupo de hombres, los cuales dijeron venir de El Salvador y Honduras, pidieron dinero para platicar con nosotros, por lo que al responderles que no traíamos, dijeron que “entonces no, hermano”, se retiraron no sin antes pedir que saliéramos del sitio.

Desde afuera, se percibe el olor a madera quemada, con la cual intentan calentarse durante la noche, debido a que la temperatura bajó en los últimos días, como es propio del otoño invierno.

Los locatarios de tiendas de autoservicio y de algunos negocios, acusan que parte de los migrantes que siguen ahí o que están de paso, llegan a ser agresivos e incluso, presuntamente, los han golpeado para robarles.

Ejemplo de ellos son los encargados de la tienda de autoservicio que está justo a un lado, quienes comentaron que, apenas el pasado jueves, los habían golpeado los migrantes porque presuntamente les habían dado mal el cambio, además de acusarlos de ser groseros con los clientes en el exterior, porque se niegan a darles dinero.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Respecto a la situación actual del campamento, comentaron que desde que la mayoría abordó un tren con destino a Ciudad Juárez, hace unos meses, el sitio se vació, por lo que ocasionalmente llegan grupos pequeños de paso.