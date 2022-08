Canaco: Apoyos federales hacen que la gente rechace empleos con sueldos bajos

Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chihuahua, manifestó que son varios los factores que están afectando a las empresas que ofrecen vacantes y no encuentran, entre estos enlistó el “asistencialismo federal”.

“Sí hay muchas vacantes, pero definitivamente los sueldos no son nada dignos y menos para los jóvenes que se siguen quemando las pestañas terminando una carrera”, declaró el líder empresarial en este sentido.

Finanzas Asegura Coparmex que se trabaja en iniciativas para mejorar los salarios

Expuso que en esta situación interfieren muchos factores, por ejemplo hay quienes encontraron una manera de generar ingresos mediante plataformas como Facebook, además hay empresas trasnacionales que están pagando dinero de manera fácil.

“Entonces, prácticamente las profesiones se están escaseado en este tema. Ya la gente no quiere durar 13 horas por un sueldo que no vale la pena; y son muchas cosas, aparte el asistencialismo federal: el estar regalando dinero pues ya mucha gente le llega dinero que antes no lo iba a poder generar”, declaró.

Armendáriz Jurado, manifestó que todo lo anterior son factores que está afectando bastante a las empresas y que ello incide en las cifras del desempleo -a pesar de contar con vacantes-, pero en desempleo de profesión.