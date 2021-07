Canícula no afectará a Chihuahua; pronostican que llueva hasta septiembre

La canícula no afectará a Chihuahua; a pesar de que se está atravesando la etapa más calurosa del año, en el estado grande los pronósticos de lluvias han favorecido para que los aumentos en el termómetro no se den; Sader reporta que habrá presencia de lluvias hasta el mes de septiembre.

Roberto Baca Perea, jefe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el distrito de Jiménez, informó que la canícula en el estado de Chihuahua no afectará porque se tienen pronósticos favorables, la presencia de lluvias se espera que se prolongue hasta el mes de septiembre.

Cabe señalar que el patrón de déficit de precipitación no es uniforme; es decir, no ocurre en todas las regiones con la misma duración e intensidad y muchas veces puede verse alterado por eventos extremos como el impacto de algún ciclón tropical o la llegada de ondas tropicales que propician lluvia en estas regiones. De ahí la importancia de realizar un monitoreo constante.

Aunque comúnmente se afirma que la canícula representa los 40 días más calurosos del año, esta aseveración no se cumple en todo México. Aún cuando en el noroeste del país sí se registran las temperaturas más altas durante el verano, no se encuentra dentro de su temporada lluviosa, por lo tanto, no se observa una disminución significativa de las lluvias entre julio y agosto.

Por esta razón estas temperaturas no se asocian con el fenómeno de la canícula. La canícula se origina por el desplazamiento e intensificación de los sistemas de alta presión –conocidos también como anticiclones semipermanentes— del Pacífico y, principalmente, del Atlántico.

Éste último se mueve hacia el Golfo de México y sus vientos, que circulan en el mismo sentido de las manecillas del reloj, inhiben la formación de nubosidad y lluvias en la región; esto no indica que deje de llover por completo, sólo disminuye el acumulado total.