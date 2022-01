Carlos y Rogelio, la primera pareja rarámuri en contraer matrimonio igualitario

El día de hoy se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario de la etnia rarámuri el cual está integrado por Carlos Eduardo Lara González de 18 años y Rogelio Aguirre López de 20 años quienes estuvieron acompañados de su padrino y testigo Sergio Sotelo, y ante la presencia de la juez del Registro Civil firmaron el acta correspondiente y con ello ejercieron su derecho a unir sus vidas en matrimonio legalmente.

En exclusiva para El Heraldo de Chihuahua informaron el motivo de dar este paso: “Ya teníamos 3 años de estar viviendo juntos, pero teníamos miedo de que la gente se enterara, sin embargo, decidimos dar más solidez a la relación y ser el primer matrimonio igualitario tarahumara en el estado de Chihuahua, aunque nuestra cultura no están muy acostumbrados a ver este tipo de situaciones, pero se habló con la comunidad y se está abriendo poco a poco ante este primer enlace igualitario en toda la Sierra Tarahumara y si nos dieron el apoyo total”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

De igual modo señalaron: “Queremos que esto llegue a muchas partes de la Sierra Tarahumara, personas gays, lesbianas aquí en Chihuahua que sean tarahumaras o alguna etnia que no tengan miedo a salir, somos igual que los demás, no tienen por qué discriminarnos, no hay que tener miedo de salir y ser lo que somos, no hay que tener miedo ya, basta de tanta discriminación hacia miles de personas, hay que hacer un cambio, por eso con esta acción hacemos un parteaguas para invitarlos y motivarlos a que si de verdad se aman que lo den a conocer a todo el mundo, ya que el amor es universal”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

La pareja comentó que se conocieron por la plataforma de Facebook y empezaron a platicar por ese medio digital para después conocerse en persona, de igual forma señalaron que hace cinco meses atrás ya habían querido llevar a cabo su matrimonio, sin embargo, les dijeron que no se podía que tenían que realizar diversos trámites, como apelar en un juzgado y realizarse los exámenes médicos en una clínica particular, “pero gracias al apoyo de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas y varios bufetes de abogados hoy nuestro sueño es una realidad”, finalizó la joven pareja.