Carretera a Juárez es de alto riesgo para viajeros; baches causan hasta 45 averías a diario

Ante las condiciones en las que se encuentra la carretera que conduce de Chihuahua a Juárez, donde se han detectado al menos 400 baches en el lugar, la empresa contratada para cubrir la póliza de seguridad del tramo carretero, esta recibiendo cerca de 20 a 30 reportes diarios de afectaciones a vehículos que circulan por el lugar.

Según el personal de la empresa Qualitas, que se encuentra brindado el servicio de atención a reportes por afectación de vehículos en este tramo carretero, aseguró que en un dia reciben entre 20 a 30 daños a vehículos ocasionados por las condiciones en las que se encuentra el tramo carretero.

De igual forma, destacaron que este indicador se eleva hasta los 40 a 45 reportes, durante los fines de semana, que es cuando se incrementa el flujo vehicular de pasajeros en la zona y a su vez, se incrementan las afectaciones a vehículos que pasan sobre los baches que se encuentran en esta vía de comunicación.

Personal de la empresa Qualitas, que se encuentran prácticamente fijos en la carretera antes mencionada, por el constante número de reportes que se encuentran atendiendo, aseguran que la problemática tiene aproximadamente un mes que se convirtió en reportes diarios de daños en este lugar y que la mayoría son neumáticos dañados por estos hoyos.

Cada uno de los reportes que atienden la empresa de seguros, son capturados desde el lugar donde se generó el percance y la mayoría se solicita un traslado en grúa si no cuentan con una llanta adicional, o si los daños se encuentran muy expuestos en algunos zonas de la suspensión y otros componentes que pueden generar un percance mayor si se continúa conduciendo en esas condiciones.

Es de mencionar que a pesar de que existe un promedio de alrededor de 30 incidentes diarios, existe una cifra “negra” que no se reporta de personas que se se encuentran involucrados en los accidentes y en lugar de esperar a algún ajustador, mejor deciden cambiar el neumático y continuar con su traslado por la carretera en cuestión.

Este grupo de personas, se tiene estimado entre 5 a 10 conductores que no pueden o quieren esperar a que las autoridades levanten el reporte o no esperan a que un ajustador lleguen al lugar, pues incluso varios declararon que no confían en que puedan arreglar nada con la póliza de seguro y lo ven como tiempo perdido y meramente burocrático.

De acuerdo al recorrido realizado por este tramo carretero, se localizaron baches en gran parte de la carretera, pero se focaliza más en unos puntos como del 40 al 70, así como el kilometro correspondiente del 80 al 90 y algunos puntos del 200 al 290, donde existen diferentes hoyos de distintas magnitudes que afectan el funcionamiento de los vehiculos que pasan por el lugar.

Para el proceso de aplicación de la póliza de seguro, los ajustadores que fueron entrevistados por El Heraldo de Chihuahua, aseguraron que en caso de haber objetos tirados en la autopista (llantas, piezas automotrices, piedras, etc.) y fallas en las condiciones normales de las carreteras como baches, se debe llenar un aviso de accidente proporcionado por el ajustador, en el cual se plasma la información relacionada con el siniestro.

Además para aplicar la póliza, es necesario que el conductor mantenga su licencia vigente para conducir del tipo adecuado para el vehículo. Reporte de la Guardia Nacional, o marcar al tel. 614-429-33-00 exts. 23230, 23216, pero además es indispensable la presencia del ajustador en el accidente para llenar este formato con el cual se dará seguimiento a la reparación de los daños.

El Gobierno del Estado, como la empresa Qualitas, ha recomendado que en caso de que surja un siniestro como este a través de la carretera, hay que hacer el reporte inmediatamente a los números 800-800-2880 o 800-288-6700.

Antes de ellos, piden mantener la calma y espere al ajustador, no aceptar responsabilidad alguna, ni realice negociaciones sin el consentimiento de Quálitas, hacer un reporte a la Guardia Nacional, al 911, no ocultar información o declarar en forma inexacta las causas que originaron el siniestro, así como presentar al ajustador el comprobante de pago de caseta