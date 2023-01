Casi un cuarto de la población en Chihuahua vive en pobreza laboral

El 24.2 por ciento de la población en el Estado de Chihuahua se encontró en pobreza laboral al tercer trimestre de 2022, una reducción en comparación con el mismo periodo pero de 2021 cuando ascendió al 27.6%, acorde al último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En este periodo, las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California Sur, Baja California y Chihuahua con 15.6%, 21.1% y 24.2%, respectivamente.

La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, trasferencias o acceso a programas sociales, a definición de México ¿Cómo vamos?

Según datos de este último organismo, las mujeres son las más afectadas en este sentido, puesto que el 25.7% se encontró en pobreza laboral al cierre de septiembre pasado, sin embargo en el tercer trimestre de 2021 era el 29.8 por ciento.

Por otro lado, en el caso los hombres, al 22.6% su sueldo no les alcanza para cubrir sus necesidades, aunque también se registró una disminución en el comparativo anual, puesto que anteriormente fue de 25.3 por ciento.

El porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral (pobreza laboral) disminuyó 0.6 puntos porcentuales a nivel nacional entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, lo cual se vio reflejado en una disminución de la pobreza laboral en 21 de las 32 entidades federativas.

Destacaron Yucatán con una disminución de 4.7 puntos porcentuales, Chihuahua con 4.5 y Baja California Sur con 4.0 puntos. En contraste, las tres entidades que presentaron un mayor aumento entre estos periodos en la pobreza laboral fueron Querétaro con 5.4 puntos porcentuales; Guerrero con 4.9 y Aguascalientes con 3.4 puntos.

Por otra parte, entre el segundo y tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral aumentó a nivel nacional 1.8 puntos porcentuales. Las entidades con mayor porcentaje de pobreza laboral en el tercer trimestre de 2022 fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca con 69.6%, 68.2% y 62.5%, respectivamente. Mientras que las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California Sur, Baja California y Chihuahua con 15.6%, 21.1% y 24.2%, respectivamente.

Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Entre el segundo y tercer trimestre de 2022, 27 de las 32 entidades federativas presentaron un aumento de la pobreza laboral. Las entidades federativas que ocuparon los tres primeros lugares por su incremento trimestral en el porcentaje de pobreza laboral fueron Guerrero con 5.7 puntos porcentuales; Sinaloa con 3.7 y Michoacán con 3.5 puntos porcentuales.

Entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, se presentó un aumento anual en el ingreso laboral real per cápita de 1.4% a nivel nacional, al pasar de 2 mil 769.23 a 2 mil 807.49 pesos mensuales, respectivamente. En cuanto al ingreso laboral real per cápita en las entidades federativas, un total de 20 entidades presentaron un aumento en el ingreso laboral real per cápita durante este periodo. Las tres entidades con mayor incremento fueron Hidalgo (13.4%), Sinaloa (11.0%) y Baja California (9.7%) y, aquellas que presentaron una mayor disminución en el ingreso fueron Guerrero (11.4%), Aguascalientes (6.8%) y Querétaro (5.4%).

Por otro lado, entre el segundo y tercer trimestre de 2022, el ingreso laboral real promedio per cápita a nivel nacional presentó una disminución de 2.5% al pasar de 2 mil 880.91 a 2 mil 807.49 pesos mensuales, respectivamente. Durante este periodo, un total de 23 de las 32 entidades federativas presentaron una disminución en el ingreso laboral real per cápita. Las tres entidades con mayor disminución fueron Guerrero (14.8%), Aguascalientes (7.9%) y Ciudad de México (6.5%) y aquellas que presentaron un mayor aumento fueron: Hidalgo (9.1%), Morelos (3.9%) y Baja California Sur (1.4%). En el caso de Chihuahua se registró una disminución del 2.3% en este aspecto.