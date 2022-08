Caso Aras debe revisarse en la vía mercantil: Abogado defensor

El abogado Gabriel Vidaña, pidió a la Juez de Control, Abigail Sosa Rivera, que el caso del presunto fraude de la empresa Aras Investment Business Group, no se explore en materia penal y que en cambio se revise en la vía mercantil, que es donde las leyes especiales pueden resolver el tema del conflicto con la empresa.

“Usted debe resolver si es o no es una cuestión mercantil, si nos vamos a lo que estamos acostumbrados, a razonar por el tipo penal de fraude y lo hacemos de una manera ordinaria, básica y rudimentaria, la realidad es que debemos desentrañar la percepción de la Fiscalía General, tenemos que voltear y arrastrar el lápiz, para analizar el andamiaje, para que la gente deje de perder el tiempo en materia penal, bajo la promesa de recuperar su dinero” dijo el abogado.

Chihuahua Reanudan mega audiencia por fraude de Aras; abogados declaran pruebas deficientes

Por este motivo, pidió a la Juez de Control, que motive y fundamente el andamiaje jurídico, en la resolución de la vinculación, tienen que fundamentar, porque no es correcto que se analice la vía mercantil, ya que dijo que es común confundir el mercado de valores y el mercado financiero, porque la Sapi no es un banco de valores o de inversión y aseguró que es una sociedad anónima promotora de inversión, “todo es la clave para que las personas puedan encaminar la vía”.

En el caso de su representado, Oscar Gonzalo, quien se encuentra detenido por el delito de fraude, dijo que él no tuvo participación en la empresa, ya que el ingresó en octubre de 2020 inicios de 2021, que incluso no estuvo en el momento cuando dejaron de suspender los pagos a los inversionistas, por lo cual no tendría responsabilidad en estos hechos.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el abogado pidió que el caso en cuestión no sea analizado en la vía penal, ya que explicó es la vía rudimentaria por tener una pena privativa de la libertad, pero que en realidad estos hechos se deberían analizar en las leyes mercantiles que es donde invitó a los defraudados a explorar otras alternativas.

Hasta el momento la Juez de Control, se encuentra escuchando la postura de los abogados de los detenidos Diana, Sergio y Oscar, quienes podrían ser vinculados a proceso este día por el delito de fraude y asociación delictuosa, si así lo considera la juez.