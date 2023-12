Caso Aras: ¿Qué sigue después del veredicto de culpabilidad por fraude?

En un juicio que duró 10 días, y previo a que saliera de vacaciones el Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvieron una problemática que se ha prolongado desde hace dos años, al considerar que la moral Aras Investment Business Group es penalmente responsable de haber cometido el delito de fraude en perjuicio de más de 7 mil víctimas.

Todo lo anterior fue parte de la audiencia que se desarrolló en contra de la moral Aras, que era representado por el abogado Luis Benavides, quien descartó la posibilidad de un juicio oral y en cambio aceptó la culpabilidad y por consiguiente, el Poder Judicial lo declaró penalmente responsable y accedió a tomar los bienes de Aras, para hacer la reparación parcial del daño generado por esta empresa.

Es decir, que de acuerdo a lo estipulado por las leyes del estado, la Fiscalía General del Estado acreditó que la persona moral Aras Investment Business Group, es responsable de haber generado el fraude aproximado a los mil 300 millones de pesos, esto tras haber captado dinero de los ciudadanos entre el periodo comprendido de 2021 al 2022, a través de supuestos esquemas de inversión.

La juez resolvió que luego de que se considerará que la moral en cuestión es la responsable de haber cometido el fraude de más de 7 mil personas, se podría acceder a los cerca de 60 bienes inmuebles que siguen embargados, para que puedan rematarse y disponerse de ellos para que cubran parte de la reparación del daño.

Aunque no se aclaró cuál es el método para realizar la reparación del daño, sí se acordó que se podrá utilizar los bienes que se mantenían en resguardo por parte de la Fiscalía General del Estado, para que puedan pasar a un fondo, en el que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado pueda concentrar el recurso y comenzar con el reparto del recurso en cuestión.

En el proceso judicial hubo varias versiones encontradas, por un lado la actual representante legal de la empresa Aras Investment, Érika Jasso Carrasco, reiteró que el abogado Luis Benavides, ya había sido destituido de su cargo como apoderado legal, esto a través de un acta notariada que se signó en la Ciudad de México desde el 24 de noviembre, sin embargo, a pesar de no tener representación en la empresa, la juez Hortensia García omitió esta determinación y procedió a continuar con la audiencia.

“Es más que obvio que tienen un acuerdo previo con Benavides y los demás, no puede ser que se pasen por alto la revocación del poder, que no tiene validez, resolver en esos términos, no dejan más que ver que tenían un acuerdo y que tenían todo previamente hablado y justamente un día antes de que salen de vacaciones, no es una sentencia firme, pero es absurdo, que una persona que no tiene representación legal de la empresa, renuncie al derecho de un juicio oral y que el juez lo permita, es un derecho que corresponde como persona moral, si se está cuestionando la personalidad de él, como le permite renunciar a ese derecho de un juicio oral y aceptar en los hechos cuando no es nadie para la empresa”, es lo que dijo la actual representante de la empresa Aras, Érika Jasso.

A su vez, el abogado Mariano Cordero, quien es defensor de varios de los afectados, coincidió con lo expuesto por la abogada de Aras, en el que aseguran que hubo un acuerdo previo y además cuestiona, la reparación del daño que se va a tener, pues aseguran que los afectados van a recibir centavos por los pesos que iban a tener.

"Fue un juicio abreviado amañado, completo de irregularidades, es muy evidente, el representante de Aras no estableció la calidad de apoderado, la reparación se dará a través del decomiso, los bienes pasan a formar parte del Estado y van a hacer una cesión de derecho de propiedad y van a repartir, no dijeron cuánto, ni cómo" compartió.

Dijo que la Ceave será la encargada de tomar los bienes y comenzar a repartir los mismos, pero adelantó que no sería una reparación del 100% y que luego de los pagos de honorarios y posibles actos de corrupción, los afectados van a recibir una mínima cantidad de su dinero.

"Van a recibir centavos por pesos, pero cada quien va a aceptar o no lo que les ofrezca, este juicio no garantizó la reparación del daño, ni el acceso real a la justicia, fue una simulación que ya habíamos adelantado, no se sanciona verdaderamente a los responsables y las víctimas, se deben conformar con lo poco que queda, para cerrar este caso" señaló el abogado.

Por su parte el abogado Felipe Acosta, quien también representa a varios de los afectados, celebró que el caso lograra avanzar y obtener la reparación parcial del caso, luego de que el juez determinara una pena consistente en la disolución de la misma, la prohibición de la venta de inmuebles de su propiedad y al pago de la reparación del daño de manera proporcional a todos aquellos afectados que presentaron en tiempo y forma su querella, creando un fideicomiso para el manejo y custodia de los mismos.

“Así pues, al parecer estamos ante la próxima culminación o final de este caso de fraude sin precedente en el estado de Chihuahua, gracias no sólo al apoderado de Aras por la apertura al diálogo y a la mediación sino también al activista Sergio Mata Carraco y a los abogados que insistentemente jamás bajaron la guardia como Alejandro Esquer Padilla, la próxima semana será la lectura de la sentencia y esta es irrecurrible, es decir no admite recurso alguno en su contra”, compartió.

Al momento no se ha determinado la forma, porcentajes, víctimas y detalles en el que se llevará a cabo la reparación parcial del daño que generó la empresa Aras, mientras que los cuatro detenidos por este caso, lograron obtener su libertad el día viernes, luego de que un juez determinará la modificación de las medidas cautelares.