Caso César D. muestra una falla en el sistema judicial y necesidad de reforma: Morena

Ante el reciente cambio de medidas cautelares hacia el exgobernador César Horacio D. J., el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada precisó que eso es una clara muestra de la falla que se tiene en el sistema judicial en todo el país y de la urgencia de legislar al respecto.

Dichas declaraciones las hizo en medio de la controversia que se tiene igualmente por la intención de impulsar la Reforma Judicial propuesta por el actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, en la siguiente administración federal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Fue por ello que cuestionó a la ciudadanía si está conforme con el sistema judicial que se tiene en el país actualmente y, en caso de que la respuesta sea negativa, exhortó a que, en su momento, participen en los foros y parlamentos abiertos que se tienen contemplados hacer, situación que reprochó,. no fue aceptada en la reforma local en donde incluso, recordó, se aplicó un “fast track”, negando las peticiones de la gente a opinar.

“Si no funciona (el sistema), por qué negarse a generar un mecanismo para mejorarlos y por qué aferrarse a mantener un sistema que solo funciona para unos cuantos, como lo acabamos de ver con el exgobernador”, externó plenamente confiado en la necesidad de una reforma judicial a nivel federal.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

En cuanto al tema del exmandatario estatal, enlistó una serie de anomalías que se tienen, las cuales aseguró que las autoridades quieren ocultar justificando que el cambio de medidas cautelares sólo se debió al vencimiento del plazo para juzgar al imputado.

Subrayó que la Constitución es clara en marcar ese plazo de dos años de prisión preventiva, toda vez que consideran es tiempo suficiente para que las personas puedan ser juzgadas y se les emita una sentencia definitiva, lo cual no se ha dado y deja de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades para resolver el caso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cuestionó si las demás personas que se encuentran en la misma situación de que a dos años de prisión preventiva no han recibido sentencia también ya fueron dejadas en libertad con otras medidas cautelares o se encuentran todavía en un reclusorio.

“El tema tiene muchas aristas…hay elementos que no se han visto y que no se han puesto sobre la mesa”, insistió llamando a que se esclarezca cada una de esas cuestiones como los amparos que le fueron otorgados o los motivos por los cuales se le retiraron las demás causales, así como los motivos por los que no se ha avanzado en el tema si ya se tenía una previa investigación previo a su extradición.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music