Caso de mujer desmembrada: narcos “independientes” detrás de brutal asesinato

A pesar de que Melissa M.R., Luis Raúl F.V. y Julián Ricardo L.L. no han querido declarar sobre el homicidio de Mónica Isela M. F., cometido el pasado 10 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia La Gloria, la Fiscalía General del Estado continúa avanzando en las investigaciones y determinó que los presuntos responsables no forman parte de una estructura criminal, sino que se trata de un grupo independiente que se encargaba de la distribución de drogas en la capital.

La joven de 19 años, hace apenas el 29 de diciembre la familia logró dar sepultura a los restos, esto luego de que lograron recuperar la cabeza de Mónica, la cual fue desprendida de su cuerpo presuntamente a manos de Melissa y Luis, quienes la torturaron y desmembraron al interior de dicho domicilio y quienes fueron detenidos el día 11 de noviembre trasladando el torso de la mujer en un vehículo robado.

De acuerdo a los organigramas de los principales operadores de los dos grupos criminales que generó la Fiscalía General del Estado en la ciudad, se advierte que no tienen relación con ninguno de los detenidos, por lo cual los agentes investigadores coinciden que se trata de un grupo “independiente” que se hace cargo de sus actividades ilícitas sin reportar a una organización criminal.

En el caso de la joven de 19 años de nombre Mónica Isela, la misma corporación no cuenta con información de que la joven fuera integrante de alguna célula criminal, incluso no se obtuvo evidencia de que ella pudiera estar involucrada en algún tipo de actividad ilegal, o fuera consumidora de cristal y marihuana, como lo externaron los detenidos.

A las investigaciones se suma un presunto actor intelectual, el cual fue identificado como Francisco Javier S. B. a quien apodan como “El Pato”, mismo que se encuentra detenido en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán, por un delito de secuestro y portación de armas de fuego, pero formalmente no lo han involucrado en el homicidio de Mónica.

El día 29 de julio, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la captura de cuatro personas, entre ellos se encontraba un sujeto de nombre Francisco Javier S. B., quien fue detenido el 25 de julio del 2022 durante un operativo policial en el fraccionamiento Panorámico de la ciudad de Chihuahua, por haber secuestrado a una persona y a él se le inició un proceso penal por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Sobre esta nueva evidencia, se logró obtener información del posible autor intelectual de estos hechos, identificado como Francisco Javier, ya que obtuvieron información de personas cercanas a Mónica Isela, de que sostuvo una relación sentimental con un sujeto a quien le apodaban “El Pato” y que sus características coinciden con las del detenido el pasado mes de julio.

Sin embargo, hasta el momento este vínculo entre Francisco y Mónica sigue en una etapa de hipótesis, toda vez que ni uno solo de los tres detenidos ha querido declarar sobre el motivo por el cual asesinaron a la joven de 19 años, así como quién instruyó a cometer el brutal homicidio en la colonia La Gloria.

Al momento la Fiscalía General del Estado no cuenta con información útil, que les permita abrir un nuevo proceso penal en contra Francisco Javier S.B., toda vez que su nombre no ha salido aún en alguna de las etapas de la investigación, los detenidos no han querido declarar y sólo cuentan con información que lo pueden relacionar con Mónica, por parte de los dichos del círculo cercano de la mujer.

De a acuerdo a los agentes de la corporación, tendrían que realizar un monitoreo de comunicaciones al interior del Cereso de Aquiles Serdán, para confirmar que desde el interior salió la instrucción o que cursaron comunicación entre “El Pato” con Melisa, Luis o Julián, lo cual también podría dejar en evidencia la vulnerabilidad que existe dentro del penal, como se ha registrado en otras épocas, incluso como ocurrió hace un par de semanas en Juárez, en el denominado “Jueves Negro”.

El pasado 23 de diciembre, la Fiscalía General del Estado logró obtener la última extremidad de Mónica, la cual fue localizada por un terreno aledaño a la presa El Rejón, y que fue la parte fundamental que solicitaba la familia para que la misma fuera depositada en un panteón para que tuviera el eterno descanso.

Es de mencionar que desde inicios del mes de noviembre el caso de Mónica conmocionó a la sociedad en general, por la brutalidad con que había sido asesinada, así como el descaro con el que Melissa y Luis trasladaban el cuerpo en un vehículo robado, esto antes de que distribuyeran sus restos por un terreno baldío en la presa El Rejón.

En primer momento Melissa y Luis fueron detenidos y presentados ante un juez de Control, por lo cual siguen vinculados a proceso por el delito de feminicidio, así como por el delito de robo de vehículo, días después detuvieron a Julián, quien es el tercer involucrado y quien era propietario de la unidad, por lo cual también fue procesado y todos se encuentran en prisión preventiva.

Despiden a Mónica con cortejo fúnebre

La última ilusión de la familia de Mónica Isela era dar una sepultura adecuada a sus restos, luego de que al parecer un grupo criminal optara por privarla de la libertad y asesinarla al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Gloria, por lo cual al momento tres personas han sido detenidas por la Fiscalía General del Estado.

El caso de Mónica causó gran conmoción en la sociedad, ya que la joven de 19 años de edad sufrió una serie de lesiones y tortura de parte de una pareja, quienes además de privarla de la vida, decidieron desmembrarla y repartir sus restos en varias maletas en la ciudad de Chihuahua, donde pensaban que con esta estrategia evitarían que fuera identificada.

Los restos de la joven fueron reunidos desde el pasado mes de noviembre, cuando se reportó el hallazgo de unas piernas y un brazo que fueron ubicados en las inmediaciones de la presa El Rejón, que fue el lugar donde en días pasados encontraron la cabeza, la cual era indispensable para que fuera depositada en un panteón de la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado, al tener los restos de la joven Mónica, entregó los mismos a la familia y ellos se hicieron cargo de darle un servicio funerario y trasladar los restos al panteón, lo cual se llevó a cabo el pasado 29 de diciembre en las instalaciones de la Funeraria Miranda, dentro de la ciudad de Chihuahua.

México Exponen los casos sobre la mujer desmembrada y de Alexa en la mañanera

El cuerpo de Monica no fue velado en ninguna de las capillas dentro de la funeraria a petición de sus familiares, quienes decidieron darle sepultura en el Panteón Municipal número 4 “ Carrizalillo”, ubicado al sur de la ciudad.

La carroza fúnebre realizó su recorrido por la avenida Pacheco hasta las instalaciones del Panteón Municipal alrededor de la una de la tarde, en un cortejo fúnebre acompañado por aproximadamente 10 vehículos de familiares y amigos, que acompañaron al cuerpo de Mónica hasta su eterno descanso.

Sus familiares participaron en el cortejo fúnebre, sin bajar de sus automóviles y con diversos arreglos florales, los cuales llevan una de las cintas con la leyenda “Para Mony” en memoria de la fallecida y al parecer el cuerpo arribó a la funeraria el día 28 de diciembre, donde se presentaron sus familiares y decidieron no realizar una velación en alguna de las capillas de la funeraria.