Caso Mya Naomi: el largo camino hacía la justicia después del intento de feminicidio

Pasado el mediodía del martes 23, el magistrado especializado en menores de edad, Rogelio Guzmán, ratificó la sentencia en contra de Érick David B.C., agresor de Mya Naomi Villalobos Saldaña, por el delito de lesiones y violencia intrafamiliar, dejando asentado que el agresor deberá cumplir con la sentencia de tres años y ocho meses en internamiento en el Centro de Reinserción Social para Menores Infractores (Cersai), confirmó Martha González, de la asamblea feminista, que no pueden detener al sujeto de manera inmediata, porque Érick tiene 15 días más para ampararse.

Ante esto, la acompañante de la familia de Mya hizo mención en que en caso de que el agresor se amparara, tal y como está previsto en la ley, este proceso podría durar hasta un año, por lo cual estarán haciendo de manera pública el posicionamiento a la justicia federal, de que no tarden tanto en resolver este asunto.

“Lo que sí es que no procede todavía en este momento la detención, porque él tiene todavía 15 días para ampararse; acuérdese que son tres amparos los que puede él acudir, lleva uno y entonces el primero fue contra la resolución de este magistrado que le da el que debe de estar internado y duraron un año para poder resolver ese amparo, en enero de este año apenas resolvieron y se lo negaron”, dijo en entrevista telefónica Martha González.

En este sentido, la integrante de la Alianza Feminista, agrupación que ha estado acompañando a Mya y su familia desde que se supo del caso, comentó que esperan que la justicia federal no tarde tanto tiempo en resolver un nuevo amparo, en caso de que se dé.

La ratificación que hizo el magistrado especializado en menores de edad es en el sentido de que Érick David B. C. cumpla con el internamiento en el Cersai por un periodo de tres años y ocho meses, además de que tome las terapias psicológicas necesarias.

Fue durante las primeras horas del 12 de octubre de 2022 cuando en la ciudad de Camargo Mya Naomi fue atacada por Érick David B.C., ambos de 17 años de edad en ese momento, ya que la joven buscaba terminar la relación de noviazgo que tenía con el ahora agresor, por lo que en ese momento él la agredió apuñalándola en 47 ocasiones en diversas partes, por lo que de ahí manejó hasta un terreno baldío, donde dejó tirada a la joven mientras ella se desangraba.

Momentos más tarde, una persona que caminaba por el lugar vio a la menor malherida y de inmediato llamó a emergencias, quienes trasladaron a Mya a un hospital, siendo operada en varias ocasiones y de manera inmediata para sanar sus lesiones, pues tenía heridas muy delicadas en lugares como la cabeza, nuca, cuello, espalda, manos, y algunas otras en su rostro.

Debido a esto, el joven le propinó más de 40 puñaladas a Mya en el cuello y pecho, específicamente, lo que casi la llevó al borde de la muerte, ya que perdió demasiada sangre.

El 13 de octubre de 2022 fue puesto a disposición por los elementos de la DSPM de Camargo, aclarando la dependencia que no había en cuestión del término de flagrancia; es decir, no fue sorprendido en el hecho, sino que fue por llamada de uno de los familiares de la víctima que procedieron a su detención.

Durante la audiencia fue acusado del delito de homicidio en grado de tentativa, recibiendo una sentencia donde tenía que permanecer en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Ceresai) de Chihuahua capital.

Fue en ese periodo cuando el agresor presentó un amparo contra dicha medida cautelar; sin embargo, luego de un mes, el juez Érick Estrada Rascón, encargado del caso, reformuló el delito a lesiones graves y violencia intrafamiliar, modificando también la sentencia, y alegando que al ser menor de edad no se le podía dar prisión preventiva, por lo que únicamente se le impusieron medidas de restricción, por lo que pudo pasar su proceso en libertad.

Las medidas de restricción que Érick D.B. recibió fueron: No acercarse a Mya V. S., no acercarse a la ciudad de Camargo, donde vive actualmente Mya, no salir de Delicias, donde actualmente reside Érick N, y tomar terapias de ayuda.

Fue en diciembre del 2023, cuando el agresor fue condenado a tres años y ocho meses de internamiento, el cual no ha cumplido debido a que desde que fue presentado ante un juez, presentó un amparo que tardó en resolverse un año, para que no tuviera que ser encerrado durante los fines de semana.