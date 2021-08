CCE advierte que regularización de “chuecos” perjudicaría a Chihuahua

“Es muy lamentable que se legalice lo que se hizo, en este caso, en un contrabando de automóviles. Cada determinado año se da un mensaje político para poder acercar a ciertos sectores a gobiernos que toman esta decisión”, declaró Francisco Santini Ramos, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua.

Lo anterior, luego del anuncio de la Federación sobre la regularización de autos de procedencia extranjera.

“En el caso de Chihuahua nos afecta aún más. Hablábamos que Chihuahua es un gran productor de autopartes, Chihuahua es un exportador con más de 50 mil millones de dólares y gran parte de eso son autopartes”, expuso.

Manifestó que al frenar esta industria automotriz, frena los empleos en Chihuahua; “deja menos oportunidades, las plantas van a producir menos y es el segundo gran impacto que vamos a tener; y un tercero que a veces no visualizamos, pues pensamos que cuando una familia va a comprar un vehículo barato le estamos ayudando, pero realmente, un auto chueco –como le llaman-, que posiblemente no se fabricó en México y no hay refacciones, es carísimo para las personas”, expuso.

Detalló que en un estudio reciente de Consumo y Gasto de las familias en Chihuahua, una encuesta revela que las familias gastan cerca de 12 mil pesos al año en reparaciones de su automóvil, y gastan 2 mil pesos mensuales de gasolina.

Esto lo catalogó como un gasto excesivo para las familias y esto generalmente lo produce un automóvil viejo que consume mucho combustible y que se descompone constantemente. “Es un arma de dos filos”.