CEDH dará distintivos a empresas comprometidas con los derechos humanos

Alejandro Carrasco Talavera, encargado de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, destacó los beneficios para las y los empresarios de contar con el distintivo Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, y refrendó el compromiso de la CEDH de proteger los derechos humanos de las personas que laboran en las empresas, desde micros, pequeñas y medianas, hasta grandes transnacionales.

El distintivo Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, es gratuito, tiene una vigencia de un año, y a su término, se tiene que refrendar. Aporta beneficios –además del reconocimiento del compromiso con los Derechos Humanos-, también tiene bondades la mejora en el ambiente de trabajo, donde se mejoran prácticas y se implementan acciones afirmativas para apoyar a las personas que necesitan un tratamiento especializado

“Algo que hemos buscado con este distintivo es crear una red de apoyo entre empresas a nivel nacional, donde hay un feed back y se comparten experiencias y conocimientos en temas de derechos humanos, a través de una red muy interesante”, afirmó Alejandro Carrasco.

“En áreas como la económica, se benefician las empresas con el distintivo, porque cada vez confiamos más en las empresas que respetan los derechos humanos, los derechos animales, a las condiciones laborales, con el libre mercado que ofrece muchas opciones, y pueda ser más elegida por satisfacción moral o ética. Estoy convencido, de que las empresas que se comprometen con ese tipo de distintivos, es porque buscan evitar una simulación y ofrecer a las personas lo que se merecen”, mencionó.

Al interior de las empresas, se ha comprobado que las personas trabajan mejor donde saben que se respetan sus derechos laborales y humanos, de forma que aumenta la productividad. Sin embargo, Alejandro Carrasco aclaró que la intención del distintivo Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, es mejorar las condiciones de las personas que trabajan en las empresas.

“La misión principal, es que el distintivo sirve, sobre todo, para proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en las empresas”, aseveró.

Es una forma de dar un aplauso a las empresarias y empresarios, que están respetando los derechos humanos relacionados con lo laboral. Hay una tendencia mundial de observar la aplicación de los derechos humanos dentro de las empresas, que en el caso de algunos países europeos, es una condicionante para hacer o no inversiones. Incluso, en el Tratado de Libre Comercio en el que participa México, se agregó una cláusula sobre este tema.

Cada vez es mayor la importancia que reviste un distintivo como este, para que las empresas cumplan con elementos de los derechos humanos, de acuerdo a las legislaciones de los diferentes países.

“La finalidad es que las empresas que participan sí cumplan con los requerimientos. No queremos simulaciones, se hace un procedimiento de fondo, se analiza bien el trabajo que están haciendo las empresas, para que quien tenga el distintivo, realmente se lo merezca.

Antecedentes

El distintivo Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos se propone en 2012, se crea en 2015 y por primera vez, en el 2018, sale la primera convocatoria a la que respondieron un total de 20 empresas del estado de Chihuahua. Ha ido creciendo en número y geográficamente, con el registro de 70 empresas en este 2024 ( de las cuales, 40 pertenecen a Chihuahua Capital), y presencia del distintivo en 21 estados del país, con una cobertura que es avalada por el organismo nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y trabaja de forma asociada con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A través de la PADF, se ha solicitado el apoyo en países como Ecuador y Perú, para que se pueda aplicar el distintivo también en esos países.

¿Cómo participar?

El procedimiento es muy sencillo, el primer contacto es a través de una página de Internet, distintivoempresadh.mx, donde deben responder un auto evaluación diagnóstica, y le permite al empresario o empresaria, conocer cuál es su situación respecto a la aplicación de estándares en derechos humanos.

Una vez que se responde la autoevaluación diagnóstica, se recibe en la CEDH, que es reenviada a los operadores de cada entidad federativa, donde se encargan de realizar una visita in situ, para corroborar que cumplan realmente con la información que se ingresó en el formulario.

El proceso de evaluación puede tardar entre dos y tres semanas. Al presentar satisfactoriamente los requerimientos, se entrega un documento que establece el cumplimiento de lo establecido. El proceso está abierto durante todo el año, para que las empresas obtengan su acreditación. Cada mes de junio, se hace una entrega de una estatuilla a las empresas que obtienen por primera vez el distintivo durante ese periodo. Posteriormente, el refrendo se otorga a través de un documento.

Las empresas que no han llegado al mínimo establecido para obtener el distintivo, se les otorga por parte de CEDH la opción de tomar cursos, y asesorías para que alcancen los requerimientos. Aquellas empresas que pudieran no alcanzar el distintivo, son donde está probado que se dan abusos de las personas empleadas, que incurren en daños ecológicos o contaminación y no lo remedian, entre otros similares.

En el caso de que una empresa que ya haya recibido el distintivo y caiga en prácticas contrarias, se le puede retirar el distintivo.

Pueden participar empresas de todos tamaños, desde la que tiene solo un trabajador o trabajadora, hasta miles de colaboradoras y colaboradores, con cobertura a micro, pequeñas, medianas empresas; hasta firmas trasnacionales.

“Es democratizar los derechos humanos en las empresas. Puede haber una empresa que esté empezando, u otra que ya esté establecida. Para nosotras todas tienen el mismo valor y el mismo nivel de importancia. Invitamos a todas las personas que les interese”, finalizó Alejandro Carrasco Talavera.