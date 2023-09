Celebra Amasfac el Día del Agente con conferencias, convivencia y muestra empresarial

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas celebró el Día del Agente, con convivencia, desayuno, muestra empresarial y conferencias, en el Club Deportivo Altozano, donde reforzaron su capacitación en ventas y crecimiento personal, además de un agradable intercambio entre los más de 100 asistentes, que festejaron esta conmemoración.

Entre los eventos, se realizó un desayuno en el Club Deportivo Altozano, donde continuaron las actividades como la Oración del Agente, honores a la Bandera, y un ciclo de conferencias, presentadas por diferentes expositores, y cerró con una comida especial.

“Estamos celebrando lo que es el día del agente de seguros, la celebración del Día del Agente se hace en esta fecha, porque hace 65 años, se fundó lo que es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros, que aglutina como socios; y que nos representa como gremio ante todo el mundo. Es una asociación que se dedica a capacitar y a mejorar y a profesionalizar cada vez más lo que es la labor del agente de seguros, en Chihuahua tenemos de 45 socios”, compartió Juan Carlos Arana Marín, director del Distrito Noroeste y presidente de la Sección Ciudad Juárez, en su mensaje de bienvenida.

Además, se montaron representaciones de empresas que trabajan de la mano con los agentes de seguros y fianzas, como Hospital Ángeles, con banners; y con stands, estuvieron presentes Star Médica y Christus Muguerza. Por parte de las aseguradoras estuvieron con stands cuatro empresas, como Primero Seguros y General de Seguros, entre otras.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Juan Carlos Arana, mencionó que el 90% de los agentes de seguros a nivel nacional, son personas físicas, realmente son muy pocos lo que son agentes de seguros personas morales o empresas, dentro de los agentes de seguros personas físicas, son empresarios, tienen mucha gente trabajando para ellos, pero normalmente son personas individuales.

“Este es un evento pensado para los agentes de seguros, como los todo lo que hace AMASFAC al final de cuentas, porque estamos celebrando una un año más de vida de la AMASFAC, y de la profesión, -que considero la mejor profesión del mundo-, porque nos dedicamos a ayudar a la gente en sus momentos más complicados, ayudamos a que las familias no pierdan su patrimonio por un ser querido enfermo, por un accidente automovilístico, eso es lo que hace un seguro realmente, o sea, es dar tranquilidad financiera de que si algo pasa, hay alguien que va a ayudar y va a respaldar en la parte económica. La salud no la recupera un seguro un seguro automóvil, no repara tu vehículo; lo que hace es que no salgas quebrado financieramente de sus problemas”, afirmó Arana Marín.

En ese sentido reflexionó sobre la complejidad de ser agente de seguros, considerando que para serlo, tienen que rendir un examen, refrendar la cédula, que es una cédula profesional cada tres años, y el examen es el equivalente un examen CENEVAL.

“Si no se acreditas en forma y en tiempo al día siguiente, ya no se puede trabajar. Es la única profesión en México, que tiene su legislación propia que los legisla, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, hay una circular única que legisla la profesión del agente de seguros; y nos pide muchos requisitos que tenemos que cumplir como capacitación, como estar presentando los exámenes, tenemos que tener una póliza de responsabilidad civil profesional, esa póliza de responsabilidad civil profesional no se la pide ni a los médicos; nada más nosotros. Por Ley tenemos que entregar nuestra póliza, y no podemos durar ni un solo día sin cobertura. Aparte de todos esos cuestiones que tenemos que cubrir como como agente de seguros, tenemos que cumplir con los impuestos, tenemos que cubrir con el Seguro Social, tenemos que cubrir con todo lo de las demás profesiones, también lo tenemos que hacer; más aparte nuestra legislación propia y eso también por ejemplo AMASFAC, nos ayuda a estar actualizados”, refirió.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Adicionalmente, explicó que como agente de seguros tiene que estar al pendiente de todos esos cambios dentro de las condiciones para poder dar un buen asesoramiento al cliente; por eso la AMASFAC está capacitando a los agentes, porque es un intermediario entre la compañía de seguros y el cliente, pero son representantes de los clientes ante las compañías de seguros.

“El Día del Agente es una celebración, es un día especial y por lo mismo buscamos salirnos un poquito de lo mucho que la pasamos estudiando y capacitando; y buscamos conferencias que sean más bien de crecimiento personal hacia la agente de seguros. Es una fiesta, estamos en nuestro día, lo estamos celebrando y lo celebramos de esa manera de convivir con los amigos y platicar de otras cosas de otros temas. Buscamos como el evento del día, que cuando salgan de esta celebración, que sean un poquito mejor de lo que entraron. Al final de cuentas, es lo que buscamos como asociación: generar un crecimiento, llevarse dos, tres palabras. Lo ideal sería que llevarse toda la metodología que nos van a enseñar, por ejemplo, de ventas, de temas de cómo vivimos en un constante cambio en el transcurso de nuestras vidas, y cómo tenemos que irnos adaptando a esos cambios”, comentó.

Para finalizar, Juan Carlos Arana Marín, destacó que los agentes de seguros son un aliado del cliente, y exhortó a las personas a que lo vean de esa manera, que lo vean como su representante ante las compañías de seguros, que son las personas que le ayudan a comprar seguros. “Nosotros tenemos el conocimiento de las diferentes opciones que hay, aunque parezca que no, pero los seguros son trajes a la medida y hay que ajustarlo a las necesidades y presupuestos de cada quien. El agente de seguros es el experto en eso, pero necesitamos que nos den la oportunidad de llegar, porque nos gusta ayudar a la gente”, concluyó.