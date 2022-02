Celebra Chaparro renuncia de Lara y pide investigación a fondo

Martín Chaparro, presidente estatal de Morena, celebró que Roberto Lara haya renunciado a la Junta Central de Agua, pero también solicitó a la Fiscalía que se realice una investigación profesionalizar en los supuestos desvíos notificados por la Auditoria Superior.

“Por desgracia, al interior de Acción Nacional, se están dando hasta con la cubeta, lo que significa que hay una lucha por el poder muy fuerte; lo vimos con la campaña del gobernador anterior que no quería dejar a la señora Campos, quien se impuso aún y cuando fue señalada de supuestamente recibir recursos del señor Duarte”, declaró.

Chaparro fue claro al manifestar que tarde que temprano todo sale a la luz pública e hizo referencia también a los supuestos desvíos de recursos que se han estado señalando por una caja de ahorro del Congreso del Estado, “en donde las complicidades van a dar hasta la Junta Municipal de Agua, tema que fue evidenciado por la Auditoria”, dijo Chaparro.

“Yo espero que la señora Campos realmente deje actuar a la Fiscalía y que esta le cumpla al electorado chihuahuense con una investigación profesional, y que involucre a los que sean involucrados, no que nos den chivos expiatorios de ninguna naturaleza”, destacó.

El dirigente morenista, celebró que Lara Rocha deje el espacio para que la investigación, en lo que compete a la Junta Central de Agua y Saneamiento, “se pueda realizar con todas las de la ley como debe ser una investigación, sin que estorbe algún interesado o implicado”.

“Ojala que esa postura del señor Lara realmente sea en ese sentido y que no vaya a resultar que solamente sea parte de un teatro montado, en donde ¨yo me voy para que me investiguen pero en realidad me voy para que me protejan; ya con tanta cosa que sucede uno debe ser y adoptar actitudes escépticas”, concluyó.