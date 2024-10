Celebra Club Rotaract Chihuahua Ávalos ceremonia de abotonamiento de nuevos socios

Autoridades estatales, municipales y del Club Rotario Internacional, junto con 12 integrantes del recién creado Club Rotaract Ávalos Chihuahua rindieron protesta y participaron de la ceremonia de abotonamiento para formalizar su incorporación a la organización altruista.

En la ceremonia solemne de toma de protesta de los miembros del club de nueva creación Rotaract Ávalos Chihuahua y abotonamiento de los socios, estuvieron presentes los miembros del club padrino, Club Rotarios Ávalos Chihuahua.

El presídium estuvo integrado por Alejandro Carrasco Talavera, presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Rafael Loera Talamantes, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, en representación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván; Erick Mantilla Granados, en representación del director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal de Chihuahua, Mario García Jiménez; Joel Martínez Peña, presidente electo del Club Rotaract Chihuahua Ávalos; Mario Moreno López, presidente electo del Club Rotario Chihuahua Ávalos; Sergio Tejeda Navarrete, gobernador electo del Distrito 4110 de Rotary International; Héctor Martínez Escápita, en representación de la diputada por el Distrito 12, Nancy Frías; entre otras personalidades.

Los jóvenes que tomaron protesta son Alejandra Garay, Claudia Sáenz, Andrea Velderrain, Joel Martínez, Rogelio Almeida, Aldo García, David Rivera, Eddie García, Ricardo Reyes, Óscar Chavira, Iván Urbina, y Diego Camarena, a quienes tqmbién les dieron la bienvenida al movimiento rotario mundial, con la imposición del botón.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, expuso que la gobernadora tiene un compromiso especial con los jóvenes, quienes tienen la experiencia de ver a quienes más lo necesitan.

"No podemos ser insensibles. Tenemos ese objetivo, que no se invisibilice, con un presupuesto histórico, como la donación de 6 millones de pesos que acabamos de hacer en Ciudad Juárez. Jóvenes, no permitan que les digan que no se puede lograr un objetivo. Siempre debemos respetar el camino, pero también tenemos el derecho de seguir impulsando y ayudando", aseveró el secretario Loera.

Alejandro Carrasco Talavera, presidente de la CEDH, reiteró el apoyo devla Comisión para la altruista labor que realizan los rotarios. "Compartimos ideales de apoyar a la educación salud, medio ambiente y desarrollo personal y profesional. Viene de la vocación que es el llamado al servicio altruista. Quien vive para servir, vive mejor. Ustedes son el futuro y presente de México. Desde la CEDH cuentan con todo nuestro apoyo", afirmó el ombudsman.

En su intervención, Joel Martínez Peña, presentó los avances y logros del año 2024-2025, en el inicio del nuevo Club Rotaract Chihuahua Ávalos, con actividades a partir del 1 de julio, que suman tres meses de trabajo.

"Este es un lugar donde podemos hacer la diferencia, las ventajas de ser parte de esta gran organización son múltiples. Se unen a una gran familia a un club que los apoya a todo lo que necesitan; pero es también la responsabilidad de hacer un mejor mundo", compartió el presidente del Club Rotaract Chihuahua Ávalos.

Sergio Tejeda, gobernador de Distrito, mencionó que el movimiento Rotaract inició en 1968, que son las fuerzas básicas que nutren al rotarismo. "El rotarismo se ha abierto a la integración de los jóvenes. Es importante que tomemos el compromiso que seamos sus guías, que los invitemos al emprendedurismo social. Ustedes son parte importante de nosotros", expresó Sergio Tejeda.

Mario Moreno López, presidente electo del Club Rotario Chihuahua Ávalos, mencionó que se seguirá con el honor de apadrinar al Club Rotaract Chihuahua Ávalos y les refrendó el apoyo incondicional.