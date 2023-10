Celebra Gobierno Municipal el 314 aniversario de la fundación de Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó la ceremonia por el 314 aniversario de la fundación de la ciudad de Chihuahua, en donde estuvieron presentes autoridades municipales, estatales y de las fuerzas de seguridad militares, quienes montaron guardia de honor ante la estatua de Antonio Deza y Ulloa, gobernador quien dio el voto decisivo para elegir la junta de los ríos Sacramento y Chuvíscar para el establecimiento de la ciudad; además del revestimiento musical de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Chihuahua, el tradicional corte de pastel, y el baile de los holanes y las botas, con el ballet folklórico que interpretó populares polcas chihuahuenses.

“Hoy recordamos a nuestros padres fundadores y alegado que nos heredaron; celebramos el 314 aniversario de nuestra muy amada Chihuahua capital, que desde su fundación se ha caracterizado por su espíritu democrático, pues fue justamente en medio de una votación reñida, para que la Capital se estableciera aquí en la Junta de los Ríos, para asentar, pues entonces San Francisco de Cuéllar, luego San Felipe del Real y luego Chihuahua Capital”, afirmó Marco Bonilla.

El alcalde Bonilla Mendoza hizo referencia a otros hechos históricos que sucedieron en la ciudad de Chihuahua, que tienen cargas muy emotivas para los chihuahuenses, porque también se celebra el Día de la Hispanidad o el descubrimiento de América, como se le conoce más comúnmente; y la llegada del presidente Benito Juárez a la Capital del estado en 1864, donde permaneció hasta el 10 de diciembre de 1866, cuando la ciudad fue capital del país, refugio de la libertad, de la unidad y de los valores que constituyen a la nación.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Fueron nuestros fundadores liderados por don Antonio Deza y Ulloa, quienes concentraron en el escudo de armas de Chihuahua capital, los bienes de un pueblo que hace historia cada día con valentía, lealtad y nobleza y hospitalidad conceptos que son nuestra carta de presentación ante México y el mundo. Lo digo tan convencido no solo porque está estampado en nuestro escudo de armas, sino porque se ha demostrado en múltiples ocasiones en Chihuahua capital chavos, somos valientes porque defendimos no solamente a México de la invasión francesa, sino también con la presencia de Juárez en Chihuahua; sino que también Chihuahua por todos sus niños héroes al país. Enfrentamos al ejército de Francia y de Estados Unidos los ejércitos más poderosos en su tiempo: el de Estados Unidos con la invasión de Texas que libramos allá donde está el obelisco de Sacramento. Somos también valientes ante las injusticias que sucedían en 1910, ocasionó el levantamiento de armas del pueblo de Chihuahua se levantó con la exigencia de ya no más Sufragio efectivo no reelección y de igualdad para todas y para todos igualdad”, mencionó el presidente municipal de Chihuahua.

Marco Bonilla Mendoza anunció el cambio del nombre del Paseo Bolívar, al Paseo Cultural Bolívar, donde se instalará el Archivo Histórico de la Ciudad, con una edificación nueva adecuada, donde se puedan exhibir todos los documentos históricos que tiene en su acervo; también, se trasladará el Conservatorio de Música de la Ciudad; y el Museo de Arte Contemporáneo de Chihuahua Capital.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Debemos seguir a un aprovechando más la inteligencia artificial, en materia de servicios públicos y en materia de seguridad. Estamos de fiesta: celebramos el 314 aniversario de construir el presente que habitamos; el 314 aniversario de constituirnos como ciudad, rindiendo un homenaje permanente a la historia que nos ha dado un nombre”, finalizó.

Posteriormente, el alcalde Bonilla Mendoza montó una guardia de honor ante el monumento erigido a Antonio Deza y Ulloa, acompañado de las autoridades presentes; y posteriormente, se hizo el corte de pastel, que compartió con las alumnas y alumnos del Plantel 2, del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, quienes asistieron como invitados especiales a la ceremonia del 314 aniversario de la fundación de Chihuahua.