Celebra la amistad… Sin Límite, no solamente durante el mes de febrero, sino a lo largo del año

Ya viene el “Día de San Valentín” y es el momento justo para prepararse y disfrutar de esta fecha en la que se celebra en grande la amistad; no dejes pasar la oportunidad de preparar algo delicioso para tú mejor amigo, para ello te presentamos sugerencias de un delicioso regalo que le encantará; también conoce algunas sugerencias para que la relación que llevan perdure por muchos años o para toda la vida y encuentra cuáles son los personajes de películas más recordados por permanecer unidos.

En referencia al mundo animal, descubre cómo se comunican algunas especies que viven en manada o en colonias y detalles para que quieres aún más a tu perro, es el compañero más fiel que puedes tener.





Lazos para siempre

Foto: PEXELS-PIXABAY

Tener amigos es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida; para mantener la amistad es necesario aplicar ciertos valores que ayudan a que la relación se desarrolle de la mejor manera, por ejemplo: la honestidad, la lealtad, el respeto y la empatía; dos o más personas dan y reciben recíprocamente cariño, apoyo y cuidados.

La confianza y el apoyo emocional son la fuente de toda amistad además de la comunicación profunda y la aceptación del otro tal y como es; aprende a escuchar a tu amigo y a expresar tus sentimientos y pensamientos y respeta las diferencias.





Sé honesto





Si no hay sinceridad en la amistad entonces no funciona. En el momento en que tu amigo te sorprende si le mientes u ocultando algo sin duda se sentirá lastimado. Puedes tener muchos conocidos, pero una verdadera amistad es con esa persona con quien nos sentimos identificados. La única manera de conectar realmente es comunicándose.





Aprende a solucionar los conflictos





Es parte de la vida, las discusiones son comunes, pero es necesario arreglarlas antes de que las cosas se vayan más lejos; Ten la habilidad para solucionar los pequeños problemas que surgen por desacuerdos. Cuando conoces a alguien muy bien sabes perfectamente cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades. En momentos de tensión podemos hacer mucho daño a nuestros amigos y ellos pueden hacérnoslo a nosotros. Para que una relación dure en el tiempo tenemos que saber perdonar. El rencor es, de largo, el mayor enemigo de la amistad.





Muestra tu afecto





Aunque muchas veces no pueden verse con frecuencia, los verdaderos amigos superan separaciones. Si ya no están en la misma escuela o viven lejos, las redes sociales son excelentes aliadas para mantener el contacto. Si descuidamos a nuestros amigos, aunque sea de manera inconsciente, la relación acabará enfriándose hasta desaparecer por completo.





Para solucionar conflictos

-Identifica el problema

-Evita ofender o lastimar con palabras y menos golpes

-No fuerces la reconciliación, esta debe darse de forma natural

-Pregúntale cómo se siente

-Pide perdón si es necesario

-Conversen sobre las posibles soluciones

-Si el conflicto fue grande, esperen un tiempo para hablar y así hacerlo de forma más tranquila





¿Qué hace un mejor amigo?





Celebra contigo los buenos momentos y te apoya en los malos. Te hace compañía si la necesitas, además, te invita siempre a hacer algo bueno, que no dañe tu cuerpo, es con quien te diviertes sanamente, compartes lo que sabes y lo que tienes.





Las favoritas de los chef, regalos de corazón

Foto: PEXELS @USER18526052

Te presentamos una excelente opción para regalar este 14 de febrero; tú mismo puedes hacer delicias que encantan desde chocolates, postres o cupcake con decoración especial para esa persona con la que comparten los mejores momentos.

Es hora de poner “manos a la obra” y llenarte de creatividad, no es necesario invertir mucho dinero en este obsequio lo que sí importa es darle gusto a quien comparte contigo las mejores aventuras del mundo.





Cupcakes





Ingredientes:





Para la masa:

2 tazas de harina (280 gramos)

2 tazas de azúcar (400 gramos)

100 gramos de mantequilla

3 huevos

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 taza de leche (240 mililitros)

Esencia de vainilla o ralladura de limón al gusto





Para la decoración:

Clara de huevo

Azúcar

Jugo de limón

Colorantes artificiales





Modo de preparación:





PASO 1.- Elige un recipiente de buen tamaño para preparar la masa, añade todos los ingredientes especificados y mezcla.

PASO 2.- Una vez obtenida la masa de los cupcakes, vierte un poco en cada molde de manera que los llenes hasta un poco más de la mitad. Ten en cuenta que al hornearlos suben, es por ello que no puedes llenar los moldes por completo.

PASO 3.- Hornea los cupcakes a 180ºC durante 20 minutos, o hasta que al pincharlos con un palillo salga limpio.

PASO 4.- Mientras se hornea, prepara la cobertura. Para ello, bate las claras a punto de nieve, es decir, hasta que al girar el recipiente no caigan y se formen picos al levantar la batidora. Conforme bates las claras, incorpora poco a poco el resto de ingredientes excepto los colorantes. Una vez hecho el frosting, repártelo en distintos recipientes para teñirlos con el colorante deseado. Con una pizca de colorante será suficiente.

PASO 5.- Una vez listos, deja enfriar y decora.





Te cuento que





Un cupcake es un pequeño pastelito preparado en moldes individuales, muy similares a los de los muffins. Puede ser de sabores y decorado en infinidad de formas y para este Día del Amor y la Amistad, muestra sus dotes de chef, dale saber especial y decora con corazones, flechas, flores o muchos XOXO.





¿Sabías que?... El perro, amigo fiel

Foto: PIXABAY

Son tantas las cualidades de los canes que el ser humano siempre lo ha necesitado cerca. Es una maravillosa compañía y logran establecer un vínculo único con sus dueños donde la lealtad y la nobleza del animal hacen que se convierta en el mejor amigo del hombre.

De acuerdo con expertos de la Universidad de Hungría, la conexión entre animal y el ser humano deriva de la región del cerebro que ambos tienen en común; a esto agrega que los perros tienen la capacidad de transferir buenas vibras a cualquiera que les rodee por lo que también son muy utilizados en terapias destinadas al apoyo emocional y físico.





-Los perros tienen un sentido de lealtad único, si su dueño se ausenta o lo deja por un largo período de tiempo y hasta se olvida de dejarle comida, siempre estará alegre y feliz de volver a verlo.





-La fidelidad del perro es a toda prueba. Es una de sus características más importantes, por ello se ganan el cariño de sus dueños.





-No guarda rencor. Por más que lo regañes, un perro deja pasar de largo ese sentimiento del momento, y vuelve a la carga con energía renovada, desde su entrega total e incondicional. Si bien no se olvidan de momentos tortuosos por los que haya podido pasar en su vida -y quizás haya sonidos o situaciones que le remitan a eso-, cuando está con un dueño que lo cuida, alimenta y mima convenientemente, el perro tiene una actitud de olvido instantáneo, puesto que no tienen registro temporal en el sentido humano.





-Los perros escuchan con mucha atención a sus amos. Cómo perciben los conceptos e intenciones, ponen un singular enfoque a la entonación, el énfasis y los tonos de la voz y los gestos, para decodificar las emociones humanas. Son grandes catalizadores de negatividad, y también se dan cuenta de inmediato cuando estás triste o enfermo.





-Los perros, al ser animales mamíferos, desean pertenecer a un grupo, y no les importa si estos están compuestos por animales o humanos. Por ello, es posible interpretar que la lealtad de los perros a los humanos procede del comportamiento social o de su instinto de manada.





Gánate su respeto así…





-Sé firme, pero al mismo tiempo justo. Recompensa con premios

-Cuando un perro llega a un sitio nuevo, coloca su nueva casa, hay que dejar muy claro qué espacios son suyos y cuáles no.

-Si le enseñas órdenes claras, si te muestras firme y calmado, sí aprovechas el refuerzo positivo para recompensar las conductas adecuadas, tendrás al compañero más leal del mundo a tu lado.





Señales de que te quiere





Es un gran protector del hogar

No pierde oportunidad de lamerte

Te sigue en tus movimientos

Mueve la cola y se emociona al verte