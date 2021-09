Celebra Movimiento Malinche despenalización de aborto en Coahuila

El grupo chihuahuense de defensa de los derechos de las mujeres Movimiento Malinche, celebró la despenalización de lo que era considerado delito de aborto en el estado Coahuila, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía redes sociales.

En su página de Facebook, el grupo publicó “Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Ninguna persona gestante que decida hacerlo podrá ser procesada judicialmente por abortar. Nuestros derechos por encima de los preceptos religiosos. Nuestras vidas importan”.

Lo anterior, luego de que en la sesión del Pleno de la SCJN los magistrados expusieran sus argumentos ante la propuesta de la despenalización. Durante la sesión, el magistrado presidente, Arturo Zaldívar manifestó, “Si estamos llegando a una decisión prácticamente unánime de que hay que respetar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir; y de que hay supuestos en los cuales el Estado no puede criminalizarlas, y no solo eso, sino que tiene que otorgar todas las facilidades del Estado para que el aborto se pueda dar de manera segura, y también de forma igualitaria, creo que esta norma es estigmatizante para las mujeres y para las personas gestantes. Es discriminatoria y sí me parece delicado e incongruente que se deje vigente. No es un tema de ideología, es un tema de mensaje que queremos mandar a la sociedad, es un tema de técnica constitucional”, dijo.

Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua

En el periodo de votaciones, cada uno de los magistrados manifestó su voto, en los que se registraron por mayoría de siete votos a favor de la propuesta del proyecto; por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 195, por lo que se refiere a la invalidez del artículo 196, se registró una unanimidad de 10 votos, así como del 198 en porción normativa, y propuesta de invalidez al artículo 199, en las porciones normativas, una mayoría de nueve votos.

Entre las observaciones y comentarios, se reconoce como personas gestantes a quienes estén en proceso de embarazo y no se identifiquen como mujeres, por lo que el proyecto contempla a las mujeres y personas gestantes a quienes atañe la iniciativa.