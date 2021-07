Celebra Trufa el día del perro estrenando hogar adoptivo

Desconcertada y olisqueando el aire en busca de alimento, la pequeña Trufa, perra mestiza con características similares a la raza chihuahueño, fue encontrada en una caja de basura, en una esquina junto a un tambo y otra bolsa con desperdicios, donde el camión recolector recoge los desperdicios para su disposición final.

Fue la primera semana de julio de este año 2021, cuando Trufa fue abandonada como basura, -en una condición de desnutrición que hacía ver la delgadez a través de los prominentes huesos de su cadera y costillas-, cerca de un taller, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, donde sus probabilidades de una vida digna no eran muchas, y parecía estar condenada a vivir en la calle, para formar parte de la estadística de perros en situación de calle. Sin embargo, fue rescatada, y alimentada, y donde gestionaron su recuperación a través del Centro de Información, Protección y Adopción de Mascotas AC, en la ciudad de Chihuahua.

Luego de ser trasladada, Trufa fue vacunada, desparasitada y esterilizada, y recibió una adecuada profilaxis dental, lo que en un futuro evitará que pueda sufrir enfermedades cardiacas.

Hoy, después de dos semanas de haber sido adoptada, Trufa celebra el Día Mundial del Perro, en su nuevo hogar, donde recibe cuidados amorosos, y tiene donde depositar su lealtad que confirma el dicho de proveer de la amistad más sincera a los humanos.

El Centro de Información, Protección y Adopción de Mascotas, AC, conmemora este 21 de julio el Día Mundial del Perro, cumpliendo con los cuatro aspectos básicos de tratamiento a lomitos rescatados que son la vacunación, esterilización, desparasitación y profilaxis dental.

Con una trayectoria superior a las dos décadas de servicio como rescatista y como coordinadora de la institución formalmente establecida como CIPAM, AC, Marylin Parada compartió que en el refugio de animales rescatados habitan 125 perros, 15 gatos y dos zarigüeyas, quienes han sufrido el abandono e indiferencia de quienes fueron sus dueños, y actualmente viven en una comunidad que se ha convertido su familia, con los cuidados que merecen para una vida digna y están en la espera de ser adoptados.

Respecto a los avances en el trato animal, Marylin mencionó que, a pesar de la aprobación sobre legislación en maltrato, no se ha registrado un cambio significativo, pues solo permiten registrar la denuncia, pero no hay un seguimiento de investigación, ni una condena o pago por parte de los maltratadores o asesinos.

"Las leyes de bienestar animal son letra muerta en la ciudad y el estado. Eso genera que haya más maltrato, e insensibilidad de las personas maltratadoras. Las que lo hacen por un trastorno sicológico no son atendidas y no hay una consecuencia. Quien mata a un perro con dolo, va a seguir, y así vemos animales maltratados, mutilados, violados, envenenados, quemados...", manifestó.

Sobre la comercialización de cachorros de raza, puntualizó con la ley, se volvió una actividad ilegal, que continúa en la clandestinidad, pero que sigue violando los derechos de los animales. En ese sentido, dijo que el método más adecuado para adquirir un perro de raza, sería a través de la Asociación Canófila, que está registrada y los criaderos que cumplen con los estándares requeridos.

En el tema del abandono, compartió que contrario a lo que se cree, en un porcentaje de hasta el 30% de los perros rescatados pertenecen a una raza que se podría nombra como comercial, y subrayó que el abandono no depende si el perro es mestizo, si no de la educación del dueño y si es responsable; y de la capacidad de asumir que conservará al ejemplar, aun cuando "ya no le sirva o le genere una inconformidad".

Los requisitos para adoptar son presentar una copia del INE, comprobante de domicilio que coincida, y un donativo de 500 pesos, para los gastos del refugio.

Los perros rescatados se entregan en adopción desparasitados, esterilizados, y vacunados. Para mayores informes, se puede realizar un contacto en la página de Facebook del Centro que aparece como CIPAM AC.

Para finalizar, Marylin resaltó la necesidad de esterilizar a los perros que se tienen como mascota, para no contribuir con la sobrepoblación de perros callejeros y dar la posibilidad de una mejor calidad de vida de los perros rescatados en los refugios.