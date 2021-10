Celebran diputados fin del conflicto del agua

Los diputados Saúl Mireles, del PAN y Edgar Piñón, del PRI, coincidieron en que el acuerdo entre la gobernadora María Eugenia Campos y el Gobierno Federal, para dar fin al conflicto del agua de las presas, es una acción que traerá muchos beneficios para los chihuahuenses, por lo que ambos aplaudieron que se privilegiara el diálogo y se dejarán de lado las diferencias políticas, anteponiendo el interés de los ciudadanos.

El panista Saúl Mireles, celebró que se hayan logrado esos acuerdos para que el tema vaya avanzando, sobretodo la liberación de los productores agrícolas, quienes tienen varios meses detenidos y por fin serán liberados.

“Más vale un mal arreglo que un buen pleito; aunque estos acuerdos son muy buenos, sobretodo que se vaya a liberar a los detenidos; aplaudimos el diálogo que se pudo dar entre la gobernadora Maru Campos y el Gobierno Federal”, dijo el legislador Mireles.

Por su parte el priista Edgar Piñón, se congratuló por el acuerdo que se dio entre los dos órdenes de gobierno, para desahogar uno de los temas más delicados de la entidad y que afecta a miles de familias de la región centro sur y de todo el estado.

“Como presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, yo considero que en su momento no existieron los mecanismos de diálogo, es un tema que tuvo que haber pasado por el diálogo y en ese momento no se dio; me da gusto y felicitó a la gobernadora por haber alcanzado este acuerdo”, dijo el legislador.

Agregó que actualmente hay personas detenidas por ese conflicto, y que no deberían estar en prisión, por lo que calificó como muy benéfico que se inicie una ruta para que puedan ser liberados.

Lo mismo señaló por la liberación de las presas de la región del río Conchos, lo que abre el camino para que sea el diálogo el que genere las mejores condiciones para los próximos ciclos agrícolas.