"Sí se pudo": Celebran más de 300 personas la cancelación de la corrida de toros

Cerca de 300 activistas, miembros de asociaciones y personas defensoras de animales, se apostaron afuera de la Plaza de Toros La Esperanza, donde agradecieron a la población que se sumó para impedir que se realice la corrida programada para este sábado, pues gracias a la unión de todas y todos, "la justicia se alzó y la Ley se cumplió en Chihuahua".

Después de que el dueño de la plaza, Enrique Valles, informó que el evento quedó cancelado, las personas que se han venido manifestando contra las corridas, se sumaron de nueva cuenta para celebrar el triunfo contra la violencia y tortura que se comete con los toros sacrificados en el ruedo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Vestidos con prendas de color blanco, negro y rojo y acompañados de mascotas entre lomitos y michis, los asistentes celebran que "La justicia se alzó y lleva consigo la espada que corta la ignorancia; la balanza que pesa la verdad y la venda que elimina prejuicios".

Al exterior de la plaza que continúa resguardada por elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal, activistas y público en general celebran con porras a favor de la justicia: "sí se pudo, sí se pudo", "en Chihuahua sí se cumple con la Ley", "el que no brinque, es Kike", "el no brinque, es torero", a la vez que saltan haciendo alusión a que ninguno quiere ser como quienes promueven y realizan la tauromaquia.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

En este lugar, hacen un llamado al corazón de Chihuahua, de México y de todo el mundo, para erradicar la violencia y la tortura contra los mas indefensos.

Con pancartas en mano, recuerdan que la tauromaquia no es arte, no es cultura y no es tradición, sino violencia disfrazada de espectáculo.

Señalaron que se dio un paso muy importante en Chihuahua, hacia un mundo más consciente, compasivo y más humano y unidos como sociedad.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua Es oficial: Cancelan corrida de toros programada para este sábado

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al lugar se siguen sumando más personas, quienes exclaman que la justicia es para todos, incluidos aquellos que no la pueden clamar con palabras.

De igual manera, invitan a todas las personas a sumarse para erradicar cualquier forma de violencia.