Celebrarán Día del Laico en parroquia Santos Mártires Mexicanos con diversas actividades

Conferencias, proyección de la película La Cristiada, Hora Santa y otras actividades abiertas a todo el público y completamente gratuitas, serán parte de la celebración del Día del Laico 2024 en la parroquia Santos Mártires Mexicanos, en la que destacan la participación de los hombres y mujeres de la Iglesia, más allá de los muros de los templos y parroquias, y que son un puente entre la Iglesia y la sociedad.

Así lo informaron el coordinador de la Pastoral de Laicos en la Parroquia de Santos Mexicanos, Jesús Villalobos y el padre Jorge Espinoza, vicario parroquial de Santos Mártires Mexicanos, quienes compartieron que el Día del Laico se celebra desde el año 2018, impulsado por el santo patrono de los laicos Anacleto González Flores.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Hemos querido como parroquia hacer conciencia de este día. Por laico entendemos a toda persona bautizada que no sea sacerdote, a quien le toca evangelizar la cultura, la economía, la política, la educación, y todas las esferas de la sociedad. Siempre es un día antes de la solemnidad de Cristo Rey, en esta ocasión es el sábado 23 de noviembre”, compartió el padre Jorge Espinoza.

Destacó que la parroquia está dedicada a los Santos Mártires Mexicanos, quienes también fueron laicos, lo que hace más significativa la conmemoración, y reconocer que el beato que es patrono de los laicos, está dentro de los Santos Mártires Mexicanos.

Por su parte, Jesús Villalobos destacó que las actividades por el Día del Laicado, están muy encaminadas a hacer comunidad, por parte de las personas bautizadas fieles a Cristo, quienes tienen la misión de llevar la evangelización a las familias, empresas, política, cultura, economía, por lo que la próxima semana, iniciarán las actividades el miércoles 20 de noviembre, con una charla de empresarios con trayectoria y vidas ejemplares, quienes expondrán que la actividad de los laicos va más allá, fuera del templo, donde realmente hay más participación. El jueves 21, a las 7:00 de la tarde, se vivirá un encuentro con Cristo en la Hora Santa, con exposición del Santísimo.

“El viernes 22 de noviembre, a las 7:00 de la tarde, se va a transmitir la película de La Cristiada, en la que retrata los hechos históricos que se dieron hace poco menos de un siglo, de la guerra de tres años, de 1926 a 1929, en la que principalmente los laicos, sufrieron las leyes y persecución. Hicieron valer sus derechos a la libertad religiosa, y tener la fe católica”, explicó Jesús Villalobos.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

El sábado 23 de noviembre, Día del Laico, el doctor Socorro Héctor Tarango, especialista en Historia, presentará una conferencia sobre la Guerra Cristera, desde un enfoque histórico, con ejemplos de mártires mexicanos que ya han sido canonizados, como el beato Anacleto González, quien es el ejemplo de patrono de los laicos, por ser un abogado, padre de familia y esposo que fiel a sus creencias defendió la fe católica en tiempos de tribulación.

“La Iglesia somos todos y está presente en todos los bautizados: en su oficio, vocación, modo de vivir, lugar de trabajo, casa; pero nuestros obispos plantean el reto de hacer conciencia de la importancia que tiene el laico. La Iglesia también está fuera de sus paredes. Tenemos retos como sociedad, como creyentes en un mundo materialista, en el que hay una cultura de la muerte”, aseveró el padre Espinoza.

Jesús Villalobos invitó al público en general a que se sensibilice, porque los laicos son la mayoría en un país de 130 millones de mexicanos, de los cuales, una tercera viven en pobreza extrema. En el aspecto económico, dijo que el laico está llamado a salir de sí mismo en un mundo materialista, y tender puentes hacia los más necesitados.

“En el tema educativo, no estamos en un México que necesite instituciones. Necesita testigos, que los laicos debemos dar ejemplo de lo que aprendemos en el evangelio, de lo que Jesús vino a enseñarnos y salgamos al encuentro de las personas que viven problemas serios. Desde la esfera política, el 50% de la población participa, es decir que 70 millones de personas no participamos políticamente, es un síntoma del gran individualismo que podemos tener. Y no buscamos el quehacer del laico de entregar nuestro tiempo y recursos para el bien común de nuestro Chihuahua”, compartió Jesús Villalobos.

Para concluir, el padre Espinoza y Jesús Villalobos reiteraron la invitación a participar en las actividades del Día del Laico a lo largo de la siguiente semana, que son abiertas a todo el público, gratuitas, y que permitirá conocer parte de la historia que ha marcado a México.

“Reconocer la valentía de nuestros laicos en la época Cristera, es muy interesante. También es interesante ver cómo viven el laicado al día de hoy. Es ver cómo viven estos valores del cristianismo, como viven la misericordia, el amor, la paz, el perdón y la esperanza desde la visión de un empresario, y que gente apasionada busque esto”, concluyó el padre Jorge Espinoza.