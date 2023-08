¿Quieres aprender robótica? Cenaltec ofrece capacitaciones gratis a jóvenes  

¿Estas buscando oportunidades para capacitarte? Aquí te damos información sobre los cuatro cursos que maneja el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) completamente gratis para los jóvenes en Chihuahua.

Estos cursos son en cuatro áreas Mantenimiento industrial, Máquinas y herramientas, Procesos administrativos y contables, y Mecatrónica y fundamentos de robótica.

Estas se ofrecen por medio del modelo Creando Comunidades de Paz A.C “Desafío”, con el que invitan a los jóvenes a superarse, si por alguna razón no han podido terminar sus estudios de medio superior o universitarios.

Los cursos están avalados por la SEP y se hacen en colaboración del Gobierno Municipal de Chihuahua Capital, Ficosec, Creando Comunidades de Paz A.C. y Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C.

Si deseas aprender de estos cursos solo debes contar con los siguientes requisitos: debes tener la escuela secundaria terminada, Estar en el rango de edad de 16 a 29 años y tener una disponibilidad de horario.

Además, debes no estar ni estudiando, ni trabajando por el momento y en lo que dura el curso, que es un total de seis meses. ¡Tienes hasta el 30 de agosto para inscribirte!

Si quieres apuntarte puedes acudir directamente a Anna Muñoz al 6142818091, quien atentamente te atenderá y responderá tus dudas, así mismo si quieres enterarte de más proyectos puedes visita su Facebook (DesafioCUU).

Estos se llevan a cabo en Centro Comunitario San Martín en la colonia Riberas de Sacramento en la ciudad de Chihuahua Capital, y quedan ya solo unas semanas para inscribirte.

Además de estos el Cenaltec ofrece más capacitaciones, puedes enterarte de cada una de ellas, en su sitio web https://www.inadet.com.mx/catalogocursos/ así como todo lo que abarca su labor.