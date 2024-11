Cerró temporada de calor 2024 con 76 casos de daños a la salud en Chihuahua

Durante la temporada de calor 2024, Chihuahua acumuló 76 casos de daños a la salud por temperaturas naturales extremas, y se ubicó en el lugar número 14 (de mayor a menor) a nivel nacional, según los datos actualizados del Cierre de Temporada de la Dirección General de Epidemiología.

Con esta cifra, se observa que entre la temporada 2023 y 2024, se redujo el número de daños en un 47.3% , al pasar de 111 a 76, respectivamente.

La entidad acumuló tres fallecimientos durante la temporada 2024, mientras que en 2023, se reportó un solo deceso por calor extremo.

De los 76 daños a la salud, el 51.3%, que son 39 casos, fueron por deshidratación; otro 47.6%, es decir, 36 casos, fueron golpe de calor y el 1.1% restante que corresponde a un caso, fue por quemadura.

Cabe mencionar que para finales de noviembre, inicia el reporte de eventos relacionados con la temporada invernal, en los que se incluyen daños y muertes por quemaduras, e intoxicación por monóxido de carbono.

En lo que respecta a la temporada de calor, a nivel nacional sumaron 4,019 casos y 338 defunciones.

Las recomendaciones para evitar accidentes durante la temporada invernal son: limpiar e instalar correctamente los calentones; dejar unos centímetros abiertas ventanas y puertas para que circule el oxígeno.

Cuidar que niñas y niños no se acerquen a los calentones y estufas, ni a dormir con éstos encendidos ni permitir que se acerquen a ollas, sartenes o artículos con agua y alimentos calientes.

No dormir con el calentón encendido; revisar continuamente que no tenga fugas de gas (en caso de surtir este combustible) y no dejar que mascotas estén cerca de éstos.