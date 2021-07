César D., un año recluido en EU y aún no hay fecha para extraditarlo

Faltan pocos meses para que el sexenio del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral termine y no ha sido llevado ante la justicia. En 2020 el exgobernador fue detenido en Miami Florida, en un establecimiento propio de compraventa de autopartes. Cuenta con 21 órdenes de aprehensión y aún no hay fecha para su posible extradición.

El pasado 8 de julio se cumplió un año de la detención en Miami, Florida del exgobernador de Chihuahua César D. quien contaba con 21 órdenes de aprehensión por el desvío de más de seis mil millones de pesos y que a pocos días de que termine el mandato de Javier Corral Jurado, este, no ha sido extraditado.

Es de recordar que fue el pasado 4 de octubre del 2016 cuando Javier Corral Jurado tomó protesta como nuevo Gobernador del Estado de Chihuahua, siendo en la ceremonia cuando prometió capturar a César D. y llevarlo ante la justicia.

Sin embargo, no fue hasta casi cuatro años después de ello cuando César D. fue detenido un miércoles 8 de julio por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service).

Ellos ya lo esperaban a las afueras de un negocio de auto partes, lugar al que llegó el exgobernador y sin oponer resistencia, fue detenido y posteriormente presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el Gobierno de México.

César D. está acusado por la Auditoría Superior de Chihuahua por desvíos cuantificados en más de seis mil millones de pesos, mientras que las órdenes de aprehensión que están vigentes en su contra documentaron otros mil 200 millones de pesos. Además de que se le han incautado inmuebles con valor aproximado de 500 millones, con ranchos de más de 100 mil hectáreas.

La primera orden de aprehensión contra el exgobernador priista la emitió la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en 2017 tras detectar un desfalco de seis mil millones de pesos y el desvío de otros 250 millones de pesos.

A pesar de que la detención se realizó con fines de extradición, se está a la espera de que la jueza Lauren F. Louis emita por escrito su resolución para determinar si se le envía a México para que se le juzgue.

El 28 de marzo de 2017, el primer acto del actual gobernador de Chihuahua y próximo a terminar, presentó la primera solicitud de detención a César D. y una ficha internacional de la Interpol se liberó dos días después.

Seis meses después, entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) la solicitud formal de extradición contra el exgobernador, mismo mes en el comenzaron a embargarle al menos 10 inmuebles ubicados en los municipios de Parral y Balleza.

Para el siguiente año, continuaron los aseguramientos, siendo cuatro ranchos más ubicados en Balleza, al tiempo en el que Corral Jurado indicaba que se había visto a César D. en la ciudad de El Paso, Texas.

Posteriormente, en Octubre de ese mismo año, se liberó una orden de aprehensión girada por una jueza de control del distrito judicial de Morelos, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa y con ello, solicitó su extradición.

No fue hasta el 8 de julio del año pasado cuando el exgobernador al fin fue detenido en Miami, Florida; sin embargo, a un año de ello, y a tres meses de que termine el sexenio de Corral Jurado, César D. no ha sido extraditado y el pueblo de Chihuahua no ha recibido justicia.