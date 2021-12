César D.J. debe responder a la justicia chihuahuense: Jáuregui

César Jáuregui Moreno, secretario General de Gobierno, informó que el ex gobernador César Horacio D.J, tendrá que responder a la justicia chihuahuense, y sin duda obtendrá un juicio justo, esto luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que podrían ofrecer al ex mandatario chihuahuense, un criterio de oportunidad, a cambio de información sobre complicidades mayores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido Jáuregui Moreno, reiteró que los criterios de oportunidad podrían aplicársele como a cualquier otro acusado, sin embargo, el estado buscará que responda a la justicia chihuahuense, siempre prevaleciendo el estado de Derecho.

Respecto a lo dicho por el abogado Juan Carlos Mendoza, respecto a la orden de un juez para devolver los bienes al ex mandatario, Jáuregui Moreno, explicó que las autoridades resolvieron no devolver dichos bienes, debido a que la sentencia por la vía civil, no obliga a la Fiscalía a devolverlos.

Rechazó que pudiera existir un desacato luego de que un juez emitiera la orden de regresar algunos inmuebles que había sido asegurados, sin embargo, reiteró que el tema es muy discutible, porque se utilizan diversos criterios, en este caso, de acuerdo a las reglas del derecho penal, una sentencia civil, no obliga a realizar el acto mencionado.

Cabe mencionar que este miércoles 15 de diciembre, vence el plazo, para que, según la sentencia de un juez, la Fiscalía General del Estado, regreso los inmuebles asegurados al ex mandatario, sin embargo, tanto la Fiscalía General del Estado, como la propia gobernadora María Eugenia Campos, aseguraron que legalmente no están obligados a regresarlos, pues aún se sigue un proceso penal.