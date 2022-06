César D. Habría desviado 96.6 mdp a través de supuestos apoyos a ganaderos

Un monto total de 96 millones 685 mil 253 pesos es el recurso que presuntamente el exgobernador César Horacio D. J. distrajo al erario del estado de Chihuahua a través de 12 operaciones financieras que realizaron en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Rural, con el objetivo de generar apoyos y programas a ganaderos en la entidad que nunca se concretaron.

Aunque ya inició el proceso en contra de César Horacio D. J. por el delito de peculado agravado y asociación delictuosa, las penas no consideran una prisión preventiva oficiosa, por lo que existe una posibilidad de que pueda continuar su proceso en prisión domiciliaria, al igual que el resto de los exfuncionarios que fueron acusados –en su momento- de desvíos de recursos públicos.

Vestido con playera interior de color blanco, una pantalonera de color azul marino, un par de tenis color negro y una visible falta de peso, fue como se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, edificio que él mismo construyó con apoyo del gobierno federal y que ahora lo recibe como un presunto responsable de haber cometido dos delitos.

De acuerdo con los antecedentes que presentaron los agentes del Ministerio Público en contra del exgobernador en su calidad de coautor, instruyó a diversas personalidades y exfuncionarios para simular contratos y préstamo para las asociaciones Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte, en las que era miembro y accionista mayoritario.

Los conceptos de los pagos que salieron entre los periodos de 2011 a 2014 fueron para generar supuestos programas de inseminación artificial, subsidio de vaquillas productoras, compra de ganado, transporte de ganado, adquisición de equipos, alimento de ganado, repoblamiento bovino y para comprar una finca en Parral, según los movimientos financieros que pudieron detectar en ese periodo.

Del total de la entrega de los 96.6 millones de pesos, se destinaron poco más de 64 millones a la Unión Ganadera Regional División del Norte y más de 32 millones a la Financiera División del Norte, que tendrían como objetivo realizar programas y apoyos para los ganaderos, pero que al parecer no existe registro alguno que justifique la inversión del dinero.

Los pagos que salieron de las cuentas del gobierno del estado fueron algunos por 582 mil pesos para programas de inseminación artificial en junio de 2011, otra entrega más de 9.2 millones de pesos para un subsidio de vaquillas productoras de carne en octubre de 2011; préstamo para comprar ganado por 5 mdp en enero de 2011, entre otras partidas financieras.

Luego de que la Fiscalía General del Estado dio a conocer los antecedentes de la investigación que existe en contra de César Horacio D. J., el imputado decidió tomar la palabra y ante el juez de control declaró que no quedó claro cuál fue su participación en las acusaciones que hizo el Ministerio Público en el millonario desvío.

La acusación que le sigue la Fiscalía General del Estado al exmandatario fue a raíz de que la Secretaría de la Función Pública con el cambio de administración estatal en 2016 logró detectar irregularidades en contratos, convenios, pagos y otro tipo de erogaciones que se hicieron del recurso del estado de Chihuahua, que derivó en varias denuncias penales.

Dentro de la causa penal en donde buscan vincularlo o no a proceso, participaron al menos 50 personas para testificar, ocho testigos con identidad reservada y servidores públicos, los que entregaron información para que se iniciara la investigación en contra de César Horacio, aportando datos de prueba, entrevistas y diferentes datos que integraron en esa carpeta.

Entre los que generaron la denuncia y testimonios fue un integrante de El Barzón, Martín Solís, quien en la administración de Javier Corral Jurado fungió como director en la Secretaría de Desarrollo Rural, así como la exdirigente estatal del PRI Karina Velázquez, quien declaró como testigo de estos hechos y su ex secretario particular, Juan Manuel Luna, quien también estuvo detenido por un supuesto desvío por una cantidad menor de dinero.

“No me quedó claro, no entendí ni escuche dónde actué para que esos desvíos de los cuales se me acusa, mi participación haya quedado por supuesta”, fue parte de la intervención que hizo el exgobernador al tomar la palabra en la audiencia de formulación de cargos que se realiza en la Ciudad Judicial.

César D. sólo solicitó la palabra en dos ocasiones, la primera de ella cuando solicitó que su rostro no fuera difundido en los medios de comunicación, que fue una reserva que se decretó al inicio de la audiencia, y la segunda intervención fue para pedir que le expliquen la forma en que participó en los hechos, toda vez que los agentes sólo hablan de posibles irregularidades y no la forma en que César Horacio participó en estos hechos.

A la vez, el juez de control Humberto Chávez Meléndez otorgó en seis ocasiones recesos para que el exgobernador fuera revisado por parte de su equipo médico, a fin de garantizar su estado de salud y no informó de alguna complicación médica o malestar grave que se haya originado por mantenerse más de 12 horas continuas sentado en dicha audiencia.

De igual forma, César Horacio recibió la lista de los nombres de las personas que tienen calidad de testigos protegidos en las denuncias que actualmente lo mantienen preso y además fueron las causantes de haberlo extraditado de los Estados Unidos.

Lo anterior fue entregado a través de un sobre sellado, donde se anexan los nombres de las ocho personas que entregaron información a través de una identidad reservada en contra del exmandatario, por lo cual le pidieron no divulgar la lista ni fotografiar la misma para no vulnerar la privacidad de los mismos.

Al inicio de la audiencia el exgobernador solicitó al juez de control que le diera a conocer los nombres que tienen carácter de reservado y no fue hasta que continuó avanzando la audiencia para que le hicieran de su conocimiento esta información.

