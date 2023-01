Chihuahua capital no cuenta con registro de escuelas de adiestramiento para perros guías

La directora de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación del Gobierno del Estado, Raquel Jiménez, informó que aunque la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, marca una sanción económica a locales que no permitan el ingreso de perros guía, en la ciudad de Chihuahua aún no se cuenta con un registro o padrón de escuelas dedicadas al adiestramiento de estos animales de apoyo.

Señaló que actualmente, la dirección a su cargo, que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, está en proceso un levantamiento de datos para conocer si existen particulares que cumplan con la preparación para el adistramiento necesario, para que estos animales sean realmente un apoyo para personas con discapacidad visual.

En el estado de Chihuahua más de 71 mil personas tienen discapacidad visual

La entrevistada informó que en el estado de Chihuahua se tiene un registro de 167 mil con discapacidad de más cuales el 53 por ciento son mujeres, y la discapacidad de mayor incidencia, es motriz.

El segundo tipo de discapacidad más común, es la visual, con cerca de 71 mil personas que tienen está condición, misma que abarca desde personas con discapacidad total o parcial.

Raquel Jiménez, directora de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación del Gobierno del Estado

Señaló que "el primer obstáculo al que se enfrentan, es la discriminación. Es ahorita lo que más enfrentan, además de que no contamos con espacios amigables que faciliten el desplazamiento fácil para ellos".

En este sentido, indicó que para hacer frente al problema de espacios amigables, la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, lanzó los lineamientos o formas técnicas, para que se tomen en cuenta en todo establecimiento, y se brinde este tipo de espacios.

Entre estos, se encuentran las rampas, pasamanos, así como las líneas por las que personas con discapacidad visual se basan para que las personas con discapacidad visual se desplacen.

Establecimientos deben permitir el acceso de perros guías

Respecto a la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, indicó que en su artículo 7 establece que todo lugar debe permitir el acceso de perros guía que acompañan a personas discapacidad visual.

Foto: Pexels

"El perro guía es un auxiliar para las personas, es el que toma las decisiones, es el que ayuda a desplazarse y se encarga de resolver los obstáculos o situaciones a las que se enfrenta la personas con discapacidad visual, les dan seguridad y les dan rapidez".

La entrevistada indicó que en la ciudad de Chihuahua aún no existe el registro de escuelas o lugares que lleven a cabo el servicio de adiestramiento, pues es todo un proceso a llevar a cabo.

"Estamos tocando base con algunas personas que se encargan o se especializan en este tema para dar orientación para en caso de que alguna persona quiera un perro guía". Indicó que no existe esa regulación o registro "oficial" o avalado por lo cual se trabaja para llevarlo a cabo.

Respecto a la Ley que ya está vigente, indicó que no se trata de lograr la concientización por medio de multas a la sociedad. Ejemplificó, "A mí de nada me serviría concientizar o sensibilizar al gerente de alguna empresa que va dejar en determinó tiempo su puesto, me interesa concientizar a la sociedad"

Foto: Cuartoscuro

Actualmente la dependencia tiene distintas acciones para lograr dicha concientización, "uno de estos es poner a las personas en los zapatos de quiénes tienen alguna discapacidad, para que sienta y viva en carne propia lo que viven estás personas".

Para ello se realizan ejercicios como el que las personas traten de desplazarse con un antifaz, por ejemplo, para que viva lo que una personas que no puede, ya sea subir una rampa o entrar a algún espacio.

"Obviamente no quiere decir que con esos talleres vamos a dejar de cumplir la Ley. La ley está establecida y se tiene que cumplir".

La titular destacó que este taller se ha llevado a dependencias, y se está invitando a empresas para que vivan esto y se tome conciencia y exista empatía sobre lo que enfrentan a diario quienes tienen discapacidad no solo visual, sino motriz o de otro tipo.

Señaló que los resultados de este taller son positivos, y continuará como una de las acciones de la dependencia.