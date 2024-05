Chihuahua es clave para el avance del país: IMEF

El presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C, José Domingo Figueroa Palacios, señaló que de acuerdo a un estudio realizado por el organismo, México tiene grandes oportunidades, especialmente de Querétaro hacia el norte del país, donde los crecimientos económicos son superiores al 5%, por lo que dichas entidades —incluida Chihuahua—, abonan para generar un país global competitivo, digitalizado y con un alto crecimiento.

Presidente Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C, José Domingo Figueroa | Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Tenemos la gran oportunidad, más los estados del norte, con la relocalización de las empresas. Sin embargo, se tiene una oportunidad más grande, tomando en cuenta que todo este siglo hemos crecido en promedio el 2% del Producto Interno Bruto Promedio, “muy por debajo del potencial del país, y el nearshoring es una gran oportunidad para potencializar y poder crecer a cifras superiores en el país”, manifestó.

En este sentido, resaltó que Chihuahua por su dinamismo económico y de negocios, por la ubicación que tiene siendo vecino de la principal potencia económica del mundo y que, sobre todo, por las empresas están buscando estados como estos para relocalizarse “existe una oportunidad impresionante que no se debe dejar pasar”.

De igual manera, Figueroa Palacios, señaló que, para aprovechar tales fenómenos, la educación tiene que estar enfocada a la economía de los intangibles de los modelos disruptivos de negocios de capital intelectual de la era digital y la inteligencia artificial. “Para allá debemos preparar a nuestros jóvenes y hacer frente a la demanda que habrá si logramos consolidar esta oportunidad”, dijo.

Por su parte, Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del comité de estudios económicos del IMEF, refirió que México se ha transformado con el tema de los autos y las autopartes. Además, que la industria aeronáutica está creciendo fuertemente en Querétaro y Chihuahua, por lo que coincidió en que es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del comité de estudios económicos del IMEF | Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Chihuahua, desde hace muchos años han sido un centro de aportación de talento por la cercanía que tienen con la frontera y llevan muchos años con la industria manufacturera de exportación que los deja en una situación envidiable para otros lugares del país, entonces es uno de los estados más privilegiados para aprovechar esta oportunidad”, indicó.

Consideró que para sacar el mayor provecho al fenómeno del nearshoring, Chihuahua requiere más y mejores caminos, más centros de entrenamiento para los trabajadores, así como energía limpia. “Si cuentas con personal altamente calificado, tecnificado y entrenado, y se cuenta con un estado bien comunicado, ya tienes todo para ganar”, apuntó.

Fondo de Pensiones para el Bienestar

Un tema vigente en la agenda pública es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde el IMEF reconoce que la intención es generar una mejor pensión para los trabajadores que menos ganan; no obstante, creen que la instrumentación que se está dando no es la correcta.

Lo anterior al argumentar que se requiere fondos mucho más grandes y recurrentes que hagan frente a largo plazo a los pensionados; pero opinan que como está instrumentado no se observa viable por un tiempo prolongado.

Figueroa Palacios añadió que otro aspecto que les preocupa es que no están muy claros los términos en los cuales va a operar el fondo, esto es, se desconoce si habrá un comité tripartita, y cuáles serán los criterios de financiamiento.

Herrera Espinosa manifestó que lo que más polémica ha causado son los primeros recursos o fondos semilla “pues no se sabe cuánto vendrá de los fondos de los trabajadores que sean abandonados a cuentas porque no se definió si era a subactivos o no activos”.

No obstante, externó que la idea original de los 40 mil millones de pesos no es tal, por lo que opinó que habrá que dar tiempo a que se ventile en los tribunales para ver efectivamente cuánto se va a recaudar de esas cuentas abandonadas y para cuánto alcanza, porque si se habla de un monto de pensión de 16 mil pesos a millones de colaboradores se necesitará no solo un buen fondo de arranque, sino un esquema que lo vaya alimentando para poder solventar esa obligación, de lo contrario, el gobierno tendrá que aportar el diferencial y aumentará más el pasivo de pensiones.

El presidente del comité de estudios económicos del IMEF, recordó que uno de los temas que ha causado mucha polémica son los fondos del Infonavit “que no se pueden dar” y son una parte importante de estos 40 mil millones de pesos que se querían recaudar.

“El tema se ha politizado porque estamos en año electoral, pero además de todo porque se hizo de una manera muy acelerada, sin ponerse a ver las formas y los detalles legales, y cuando haces así las cosas, pues ya tienes 700 amparos más los que se acumulen. Entonces se debió planear de mejor manera y no utilizarse como un instrumento político justo antes de las elecciones”, concluyó este último.