Chihuahua está diseñada para el vehículo, pero la prioridad debe ser el peatón: IMPLAN

Alondra Martínez Ayón, directora del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN) indicó que la ciudad de Chihuahua está diseñada para los vehículos particulares debido a que en sus inicios se tenía la concepción de que era lo mejor para la ciudadanía, además, la cercanía con la frontera hace más accesible la adquisición de un auto, no obstante, la titular explicó que para evitar y prevenir tanto accidentes como congestiones viales, la prioridad tiene que ser el peatón.

“Tenemos una ciudad diseñada para el vehículo particular, desgraciadamente, además que estamos cerca de la frontera y cualquiera puede pasar fácilmente vehículos del extranjero, lo cual incrementó el parque vehicular tremendamente y todos podemos ver las consecuencias”, Martínez sentenció que lo primordial debe de ser el peatón, tanto para evitar tráfico como para mejorar la salud de los ciudadanos.

Cuauhtémoc

De acuerdo con el INEGI, hasta el año 2023 en el estado se encontraban un millón 319 mil 641 vehículos particulares en circulación, y en la capital el gobierno municipal contaba con padrón aproximado a un poco más de 600 mil autos y 260 mil viviendas, lo que indica que por cada familia hay de dos a tres vehículos.

Por el ritmo en que crece la ciudad, estas cantidades van en aumento, al igual que las emisiones de gases a la atmósfera, congestiones vehiculares y sobre todo los accidentes viales, por lo cual, en el IMPLAN se está empezando a analizar alternativas para disminuir estas problemáticas, las cuales van desde mejorar los pasos peatonales hasta impulsar la caminata y el ciclismo.

Martínez señaló que algunas de las estrategias que se han pensado para solucionar la problemática, es incentivar la caminata con banquetas más amplias, ergo, calles más estrechas que de acuerdo con Alondra, ayudaría a reducir los índices de accidentes en la ciudad.

En relación con incentivar el ejercicio, añadió que dentro del IMPLAN se ha sopesado la posibilidad de ampliar las ciclorrutas por toda la ciudad, lo cual no solo aportaría a la salud de la ciudadanía, sino que también sería de gran ayuda para aminorar los congestionamientos viales.

No obstante, luego de una encuesta que realizaron en la capital de Chihuahua, se percataron que en la ciudad es mínimo el porcentaje de gente que utiliza o es dueña de una bicicleta, dado a que la mayoría de los encuestados expresaron no tener una y aquellos que sí podían costear una o que ya la tienen, dijeron que no la usarían como medio de transporte por el clima tan caluroso de la ciudad.

“El año pasado acudí a Tucson a la Convención de Movilidad Ciclista y a las Competencias Internacionales, debido a que esta es la ciudad más bike friendly en Estados Unidos y en el mundo, a pesar de que siempre están a 45 grados”, explicó Martínez.

Asimismo, señaló que en caso de decidirse por llevar a cabo el proyecto y expandir las ciclorrutas, se tendrían que rehabilitar para que el camino sea más cómodo, colocando zonas sombreadas e infraestructura con áreas en que puedan detenerse a descansar, refrescarse y ponerle aire a las llantas si es necesario.

Además, para que este proyecto funcione también se tendría que mejorar el transporte urbano para que, se puedan utilizar métodos mixtos de transporte y que en las estaciones de Bowi allá ciclo puertos en donde dejar la bicicleta en un lugar seguro y tomar un camión,

El Plan de Movilidad en el que se van a basar en el IMPLAN está enfocado en el fortalecimiento del transporte público, el cual, al no ser responsabilidad del municipio, no pueden realmente modificar la situación, “le toca al estado hacer de su parte para mejorar este medio de transporte”.

Martínez destacó que las rutas del Bowi o Vive Bus, como se llamó en un principio, realmente nunca se concluyó, dado a que se tenía contemplado que las rutas troncales tuvieran un tramo en la avenida Homero que llegará a Pistolas Meneses; de la estación de la deportiva a la avenida Tecnológico hasta la Plaza del Ángel.

Además de estos tramos, la titular del IMPLAN también mencionó que también se habían planeado rutas sub troncales, las cuales debían de recorrer la avenida 20 de Noviembre y el Periférico de la Juventud.

“Esa es la tirada del Plan de Movilidad, que se soluciones el transporte público e implementar más ciclorrutas, cambiando la cultura y haciendo que todos nos movamos más”, explicó Martínez.

Asimismo, se sabe que este tipo de cambios no se pueden aplicar de un día para otro, dado a que no solo es imposible realizar las modificaciones en calles y banquetas en una semana, sino que primero se debe enseñar a la población lo que es la cultura vial y ciclista, para poder impulsar este tipo de proyectos.