Chihuahua no está en la mente de la 4T: Piñón

El diputado del PRI, Edgar Piñón, expresó que pareciera que Chihuahua no está en el corazón, ni en la mente de la cuarta transformación, tras considerar el escenario adverso que se viene en materia presupuestal para el estado de Chihuahua en 2023, en dónde no se contempla recurso suficiente para el tema carretero, infraestructura y el campo.

Señaló el legislador que, en el rubro de mantenimiento de nuestras presas, solo llegarán al estado 17 millones de pesos; lo que representa el 0.09% del presupuesto para el estado de Chihuahua en materia hidroagrícola.

En mantenimiento y construcción de carreteras y caminos, estados como: ciudad de México recibirá 9 mil millones de pesos, Oaxaca 6.654 millones de pesos, Quintana Roo 5,508 millones, Guerrero 3,989 millones y para Chihuahua, cero recursos etiquetados para el próximo año, añadió el parralense.

Recriminó que en los 15 proyectos prioritarios para la construcción de carreteras en el país hay 33,000 millones de pesos para estos proyectos, sin embargo, ninguno corresponde a un nuevo tramo en el territorio estatal. Aún, y cuando de los cinco ejes intermodales de conectividad de MEXICO con el mundo, dos de los más grandes circulan por Chihuahua.

En construcción de caminos rurales en el último año del sexenio anterior, se asignaron mil 854 millones de pesos para caminos rurales en el país, para el PEF 2023, dicho rubro tiene cero pesos, lamentó Piñón.

Detalló que el gobierno federal anunció en 2019, una fuerte inversión para las plantas de fertilizantes; y ya se hizo la de Guerrero, la de Baja California Sur, la de Michoacán, y la de Veracruz; sin embargo, la de Chihuahua, ubicada Camargo, no se ha hecho, peor aún, no está ni presupuestada, por lo tanto, podemos asimilar que no se hará tampoco en el 2023.

El territorio chihuahuense es una de las entidades que está resultando de los más afectados en la participación de proyectos de inversión para el próximo año, por lo que seguiremos trabajando e insistiendo al gobierno federal, mayor conciencia, solidaridad y empatía con las necesidades de nuestra entidad, concluyó Piñón.