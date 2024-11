Chihuahua será sede de la XXXVI Convención Anual y Expo ANEAS 2024

Chihuahua ocupa el primer lugar nacional de hogares con agua potable, por lo que logró la sede de la XXXVI Convención Anual y Expo ANEAS 2024 que contará con más de 8 mil asistentes, expertos nacionales e internacionales, empresarios, legisladores y académicos de diversos sectores relacionados con el agua y el desafío hídrico que enfrenta el mundo.

El ingeniero Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) informó que durante está convención Chihuahua presentará los avances en sustentabilidad hídrica, intercambio de agua residual tratada por agua de primer uso, así como la importancia que se deje de regar con aguas negras, el aumento de la cobertura, el incremento en la calidad del agua y como se han fortalecido las instituciones.

En el marco de la convención se tendrá una sesión del Plan Estatal Hídrico, donde participan representantes de todas las regiones del estado.

La convención se realizará del 19 al 22 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, donde se tendrá como invitado de honor a Francia.

En la convención se contará con la presencia de Conagua, CILA y las comisionadas para México y EU, Acnur, Consejo Consultivo del Agua, International Water Association, Banco Interamericano de Desarrollo, Unesco y Banco Mundial por mencionar a algunos.

ANEAS es una asociación civil que agrupa a los 540 organismos operadores del agua en México, por lo que el intercambio de experiencias será muy nutrido, a la vez que se podrán fortalecer vínculos y explorar nuevas soluciones para el uso del agua.

Mario Mata destacó que la ciudad de Chihuahua se verá beneficiada con la asistencia tan nutrida que se espera en este evento.

La Expo Aneas contará con 400 stands en la exhibición. Las actividades inician el 19 de noviembre con cursos y talleres; la inauguración está programada para el 20 de noviembre, día en que además, se abordarán los temas Economía circular para la seguridad hídrica de Chihuahua; Agua y Género: Construyendo un futuro equitativo; Presentación de la guía: Estrategias para la implementación del reuso de aguas residuales con fines de uso y consumo humano, entre otros.

Para el viernes 22 se tiene programada la Presentación del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2024: Agua para la prosperidad y la paz a cargo de Laura Imburgia, Senior Programme Specialist of the Water and Gender Component UNESCO World Water Assessment Programme; así como la entrega del Premio Nacional de Cultura Hídrica 2024.

El ingeniero Mario Mata Carrasco destacó que el evento es abierto al público y solo deben de registrarse.