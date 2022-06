Chihuahua será un principal punto turístico a nivel nacional: Edibray Gómez

El nuevo secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Edibray Gómez, se dijo agradecido por la invitación que le hizo la gobernadora María Eugenia Campos para encabezar la nueva secretaría, y anunció que iniciará su gestión trabajando en importantes proyectos turísticos para la entidad, y aseguró que lograrán colocar a Chihuahua en uno de los principales puntos turísticos a nivel nacional.

Hacer un desarrollo turístico en todo el estado, para lograr una mayor atracción turística, y hacer turismo no sólo de negocios, sino de aventura, médico, educativo y demás, con el fin de convertir a Chihuahua, en un punto turístico que deje importantes derramas económicas.

“Estaré muy atento a las instrucciones que me ha dado la gobernadora, obviamente con el apoyo de la dependencia que dirige María Angélica Granados; Chihuahua era el único estado que no tenía una Secretaría de Turismo, esto viene a detonar un importante desarrollo económico”, explicó el nuevo funcionario estatal.

La presentación oficial del nuevo secretario, la hizo el secretario de la Coordinación del Gabinete Estatal, Luis Serrato Castell / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La presentación oficial del nuevo secretario, la hizo el secretario de la Coordinación del Gabinete Estatal, Luis Serrato Castell, quien se dijo agradecido de que alguien con el perfil de Edibray Gómez, haya aceptado asumir esa responsabilidad, aportando su vasta experiencia.

“Siguiendo las instrucciones de lo que dijo la gobernadora, no se trataba de generar ninguna burocracia nueva, ningún presupuesto diferente a lo que ya existía, es decir, no más gasto, no más burocracia, sino una reorganización de lo que ya existía”, detalló Luis Serrato.

Por su parte, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados, subrayó que la creación de la nueva secretaría, no representará un gasto para la administración estatal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido, reiteró que, para la nueva Secretaría de Turismo, utilizará los mismos recursos que desde el paquete presupuestal, ya se contemplaban para atender la materia de turismo, por lo que no s modificará el presupuesto estatal.