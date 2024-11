Chihuahua tiene derecho aspirar a mejores condiciones en Pacto Federal: De la Peña

“Chihuahua tiene el derecho de aspirar a mejores condiciones dentro del Pacto Federal”, enfatizó el secretario General de Gobierno, Santiago De La Peña, al ser cuestionado sobre la propuesta que plantea el legislador emecista, Francisco Sánchez Villegas.

Luego de que este miércoles, el diputado de Movimiento Ciudadano presentó ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) la solicitud para que desarrolle una Consulta Ciudadana en la que la población pueda externar si quiere o no que se revise el Pacto Federal, el secretario estatal se externó al respecto.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Detalló que se debe de esperar a que el IEE avale la solicitud del diputado y, en caso de que se dé luz verde, dejar que la ciudadanía se manifieste a través de los medios que se pongan a disposición para finalmente observar los resultados y actuar en base a ellos.





Ya veremos finalmente qué opina el pueblo de Chihuahua en donde reside finalmente la soberanía de nuestro estado

Enfatizó, destacando la importancia de tomar en cuenta y hacer parte de esto a la ciudadanía chihuahuense.





Chihuahua "Que saquen la casta por Chihuahua": Pide Mario Vázquez a senadores y Federación

Al no conocer las preguntas sugeridas para la encuesta, optó por no dar mayor declaración al respecto, sino esperar a que el organismo electoral determine si procede o no dicha consulta.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Empero, dejó en claro que como en cualquier otra relación, no solo con las gubernamentales, “en todo tiempo se andan recalibrando”, por lo que Chihuahua, en su condición política, social, económica, cultural “tiene el derecho siempre de aspirar a mejores condiciones dentro del pacto federal”.

El diputado de MC optó por solicitar la realización de esta encuesta dado que percibe una injusticia y maltrato por parte del Gobierno Federal hacia esta entidad, por lo que busca exigir de esta manera que se le otorgue mayor recurso y atención.