Chihuahuenses se manifiestan contra la Reforma Judicial; llaman a la ciudadanía a sumarse

Al grito de “¡Poder judicial con fuerza, ejerce independencia!” y “¡Chihuahua sin miedo, la justicia está primero!”, ciudadanos se solidarizaron con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes resisten ante la Reforma que pretende desaparecer la carrera judicial, la disminución o desaparición de las prestaciones y derechos laborales, pero sobre todo, la desaparición de la independencia judicial.

En las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua se reunieron los ciudadanos para manifestar su apoyo a los trabajadores que desde el miércoles pasado, iniciaron un paro activo en rechazo a la Reforma Judicial, dictamen que se aprobó el pasado viernes y que este lunes será sometido ante el Pleno.

“Mañana lunes 26 de agosto de 2024, es un día trascendental para la nación, está en juego la República y el Estado Democrático”, enfatizó Silvia Adriana Neri, secretaria Adscrita al Tercer tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en representación de la base trabajadora del PJF.

En voz de su representante, rechazaron la intención de someter al único mecanismo de defensa que controla a las autoridades del abuso del poder. “Exigimos que respeten la división de poderes, que respeten la independencia judicial y los derechos de los trabajadores y todos los ciudadanos”.

A la vez que hizo un llamado a la ciudadanía a unirse porque en este momento se vulneran los derechos de los trabajadores del PJF, pero con ello, también afectan a los ciudadanos y a todo México.

Silvia destacó que no están en huelga, es un paro activo en el que se atienden los asuntos urgentes, pero es un ejercicio libre de derechos humanos, porque con la llamada Reforma Judicial están vulnerandolos.

En su intervención, destacó que lo más peligroso de la Reforma es la vulneración de la independencia judicial.

Los trabajadores del PJF han luchado por los fideicomisos que les ayudan a tener una jubilación más digna y que son parte de sus ahorros, con los cuales se han podido abrir Juzgados Laborales.

Recordaron que en México existen 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional son 17.8 por cada 100 mil habitantes, una de las razones por las que se dificulta dar cumplimiento al Artículo 17 Constitucional: justicia pronta y expedita.

“Queremos que los legisladores hagan conciencia que modificar la Constitución mediante la creación de normas que van contra los derechos de los trabajadores, a fin de perjudicar al verdadero y único contrapeso que representa el PJF repercute de manera directa en la estabilidad de México”.

La secretaria Adscrita al Tercer tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito dijo que con la Reforma se deja de lado la dedicación, responsabilidad, profesionalismo y la antigüedad, ahora se podrá lograr sólo por la popularidad o mediante la suerte por una tómbola.

“Todo mexicano se verá vulnerado, más aún los más vulnerables, como aquellos que requieren del IMSS e ISSSTE que no quiere ser recibido por una emergencia, quienes no recibieron sus medicamentos porque no hay en el cuadro básico, aquel a quien le cobran impuestos inconstitucionales, aquel que tiene que acudir ante la justicia federal para que le dé respuesta sobre su apoyo del Bienestar”.

Resaltó que el mensaje erróneo de que los jueces solo sirven para soltar delincuentes solo desinforma, porque nunca se dice que eso no depende del juzgador sino de las fallas en la integración de las carpetas de investigación.

Enfatizó que con esta Reforma, se inicia el retroceso como país democrático. “Exigimos que respeten la división de poderes, que respeten la independencia judicial y sobre todo los derechos humanos de los mexicanos”.

Meritocracia vs popularidad

María Carmen Cordero Martínez, magistrada del Décimo Séptimo Circuito, a nombre de las personas juzgadoras, se pronunció a favor de la carrera judicial, donde enfatizó que todos los que hoy ocupan un espacio han presentado sus exámenes de oposición para ir escalando, en su caso ingreso sin padrinos y lo hizo con mucho esfuerzo y sacrificando tiempo con su familia, a base de estudios y mérito propio, demostrando sus conocimientos en cada examen de oposición.

Reconoció que en el PJF existen muchas áreas de mejoras, pero los cambios que propone la Reforma lejos de presentar un beneficio, vulnera los derechos de los trabajadores y de los mexicanos, además, significa un retroceso en la democracia y la impartición de justicia.

“Dicha Reforma permite la elección de Jueces, Magistrados y Ministros con poca o nula experiencia laboral por medio de voto popular y hasta por tómbola”.

Señaló que con la Reforma se pone a personas inexpertas y motivadas políticamente a resolver los derechos más relevantes de los mexicanos y aún más importante, de las minorías. "Reforma sí, pero no así, le debemos a los mexicanos una transformación que mejore el acceso a la justicia, no que la haga más difícil”.

Organismos Autónomos

A la manifestación se sumaron los comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública., en voz de Sergio Rafael Facio Guzmán, quien señaló que es importante mostrar la solidaridad, porque el reclamo es legítimo.

Dijo que están desapareciendo los órganos autónomos, desconociendo el federalismo, “No lo vemos como Reforma, sino una desaparición al Poder Judicial como lo conocemos. Se puede perfeccionar pero no desaparecer para tomar el control de las instituciones”.

A su vez, Alejandro Tavares Calderón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa también resaltó que la lucha es legítima, “Estamos presentes por la convicción como ciudadanos de pelear, porque esta reforma va a trastocar los valores de justicia en México”.

A los trabajadores del PJF les externaron que no están solos y a ellos se unieron los ciudadanos que corearon “No están solos, no están solos”.

Tras los discursos se escucharon varias vivas, “¡Viva la división de poderes! ¡Viva la independencia judicial! ¡Vivan los trabajadores del PJF! ¡Viva México!” , a la vez que las banderas ondearon.

Tras entonar el Himno Nacional Mexicano, sentenciaron que no se rendirán.