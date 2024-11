Cierran campesinos la avenida Zarco; cumplen 50 horas de plantón en la Sader

Agricultores y apicultores cerraron de manera parcial la avenida Zarco, frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Chihuahua, además, entregaron volantes, en los cuales se afirma que la administración federal incumple con su filosofía de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En el volante que entregaron a la ciudadanía se preguntan: “¿Dónde están los 384 mdp presupuestados para el programa Producción para el Bienestar? Eso es robar”, “Presupuestaron recursos para el campo y no lo aplicaron, ¿A donde lo desviaron? Eso es mentir”, “La canasta básica es más cara por la falta de apoyos para la producción de alimentos” Eso es traicionar”.

Los campesinos de varios municipios de la entidad aseguraron que las autoridades federales están mostrando su incapacidad para responder a la ciudadanía, porque ellos no han dejado de cobrar una solo quincena, cuando ellos solo están reclamando recursos ya programados en el 2023 para el ejercicio 2024, que se conforma con el impuesto de todos los mexicanos.

“Estamos tristes, indignados, pero a la vez motivados porque los funcionarios federales demostraron incapacidad de diálogo”, señaló el doctor Carlos Manjarrez Domínguez, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, quien advirtió que el plantón en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural permanecerá hasta obtener una respuesta.

A la manifestación pacífica se han sumado integrantes del Frente Democrático Campesino, Productores Unidos del Noroeste, Unión Campesina Democrática y El Brazón, dado que afirman que no se trata de colores o partidos, sino de una afectación al campo chihuahuense que repercute en los bolsillos de los hogares, debido a que cada vez se compran más caros los alimentos.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Los funcionarios federales, legisladores locales y federales no han hecho su trabajo para la defensa de los campesinos, quienes tienen más de 10 meses luchando porque se radiquen los recursos para el campo.

“Que vergüenza que un profesional que representa a una dependencia federal no tenga capacidad de comprometerse a lo más mínimo, porque la Ley de Transparencia le obliga a informarnos sobre su quehacer”, enfatizaron los campesinos, quienes lamentaron que el actuar del gobierno sea tan omiso.

Señalaron que no les interesan los partidos, sino que se atienda a la problemática, “No nos usen en tiempos electorales, que nos representen dignamente y no acepten que a Chihuahua se les discrimine”, enfatizó Carlos Manjarrez, quien lanzó el reto quienes cobran con los impuestos de los ciudadanos alcen la voz para defender lo que le corresponde al campo de Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Hay que señalar que además del plantón, se realiza la lucha a través del ámbito jurídico a través de un amparo.

Ante el cierre de la avenida Zarco, solicitaron la comprensión de la ciudadanía a la vez que pidieron disculpas por las molestias ocasionadas, sin embargo, la afectación al campo también daña a las ciudades debido a que están expulsando a la gente del campo.

Invitó a la ciudadanía a unirse al movimiento dado que la historia de cien años a la fecha se construye en el campo.

“Chihuahua es cuna de la Revolución, Toribio Ortega en Cuchillo Parado, Pascual Orozco en San Isidro, Guerrero un 20 de noviembre iniciaron la Revolución, nosotros un 20 de noviembre a las 7:00 horas encendimos la mecha aquí, y estamos listos para que no nos detengan”, finalizó el líder cenecista.