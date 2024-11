Cierran campesinos oficinas del Bienestar; exigen auditoría a programas federales del campo

Campesinos de 40 de los 67 municipios del estado tomaron las instalaciones regionales de Bienestar para continuar con la exigencia del pago de 384 mdp del programa Producción para el Bienestar, a la vez que exigieron una auditoría para los programas Federales enfocados al campo, los cuales no han tenido los resultados esperados.

Las oficinas ubicadas en la avenida Melchor Ocampo fueron cerradas por los beneficiarios de Producción para el Bienestar, quienes no han recibido el apoyo pactado por el Gobierno Federal, mismo que fue etiquetado en 2023, para su ejercicio en el 2024.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Desde las 7:00 horas, los campesinos empezaron a llegar a las oficinas, para realizar la clausura del edificio, como parte del movimiento que emprendieron desde el pasado 20 de noviembre.

A la hora pico, los campesinos estuvieron estrangulando el tráfico por la avenida Ocampo, donde entregaron a los conductores los volantes donde afirman que el Gobierno Federal no ha cumplido con los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El cierre de hizo en el paso peatonal que se ubica frente a un conocido nosocomio, hasta donde llegó el director regional de la Delegación Chihuahua Noé Terrazas, quien habló con el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Carlos Manjarrez Domínguez, a quien le dijo que él es responsable de algunos municipios y que subirá la petición a sus autoridades.

Al directivo lo retaron a que acepten una auditoría a los programas Producción para el Bienestar y Sembrando Vida dado que la promesa del 2019 era alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria, que sin duda ha quedado como una promesa.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

El reto lo lanzaron a la autoridad federal debido a que conocen todo el territorio y los apoyos se entregan cuando no se necesitan. Aseguraron que en la pasada elección, llevaron camiones cargados de fertilizante, cuando no era necesario y lo que hicieron fue comercializarlos.

A pesar de que uno de los empleados con maltrato trató de impedir el cierre, el director Noé Terrazas, director regional de la Delegación Chihuahua se comprometió a darles las facilidades a los campesinos para que pudieran realizar su manifestación, sin problema.

“La dirección del Campo es casa del pueblo y para el pueblo”, señaló el director regional de Bienestar.

Los campesinos representados por Carlos Manjarrez le recordó que los funcionarios federales no han dejado de cobrar sus sueldos y no es justo que se desvíen los recursos etiquetados para el campo, dado que hay reglas de operación explícitas que no dan pauta para la exclusión de los campesinos de Chihuahua.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

“Nosotros no tenemos la culpa que haya diferencias entre los Ejecutivos, los campesinos estamos invirtiendo el tiempo por el bien del campo de Chihuahua”, dijo Carlos Manjarrez.

Los agricultores advirtieron que no cesarán en su lucha, dado que es justo que les entreguen los apoyos que están destinados al campo.

Los agricultores exigieron una explicación de la discriminación que sufren y que se establezca la fecha de entrega de los recursos; instalar una mesa de trabajo para reconstruir los apoyos al campo y la auditoría que dará cuenta de que los apoyos no han tenido impacto en la soberanía alimentaria.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con el cierre de las oficinas, se está orientando a los ciudadanos para que acudan a otro módulo para realizar su registro en los programas de Pensión de Mujeres y el inicio del proceso de reincorporación del programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor.

Si usted pensaba acudir a las oficinas en la avenida Ocampo, revise https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ para que elija otro módulo para realizar su registro de incorporación.