Cierran las calles Aldama y la Carranza afectados por Aras

Un pequeño grupo de afectados por la financiera Aras Business Group se manifestaron frente al Palacio de Gobierno con el fin de exigir a las autoridades que den celeridad a la problemática, para lo cual, cerraron las calles Aldama y Venustiano Carranza.

Uno de los integrantes del grupo quien se identificó como Antonio Rodríguez, dijo que resulta muy extraño que las autoridades de la Fiscalía General del Estado mantengan el expediente con una exagerada lentitud.

“La realidad es que todavía no hay ninguna respuesta, no nos han respondido nada, ya estamos cansados de tanto protestar y nos desespera que no nos resuelvan nada, ya pasó mucho tiempo y no encontramos qué hacer”, subrayó.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Agregó que tienen perfecto conocimiento de que la situación es compleja, sin embargo, dijo que ya pasó mucho tiempo y resulta inexplicable el motivo de la tardanza.

Los afectados por la financiera quienes mantienen abiertas cerca de 5 mil denuncias en contra de Aras Business Group y el CEO Armando Gutiérrez, señalaron que es importante que el caso presente avances.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Qué tiene que todavía no nos paguen parte de lo que nos fue robado, pero que por lo menos detengan y lleven ante la justicia a Armando Gutiérrez, no se ha emitido la ficha roja contra él aunque lo han prometido varias veces”, enfatizó el afectado.

Explicó que el contingente de cerca de diez personas, buscó sostener un diálogo con las autoridades, y aunque el grupo es pequeño, dijeron que representan a miles de afectados por ese fraude.

Cabe mencionar que el caso de Aras inició a finales del 2021 y hasta la fecha se han realizado algunos aseguramientos de inmuebles y se detuvo a por lo menos tres personas que mantienen procesos penales abiertos.