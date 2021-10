Cinco hospitales no vacunarán a adolescentes con comorbilidades

Cinco hospitales dependientes de Gobierno del Estado quedaron fuera del operativo de vacunación para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades.

La Delegación de Programas para el Desarrollo en Chihuahua informó que de manera unilateral, los hospitales de la SSA en Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez y Ojinaga no aplicarán vacuna anticovid.

Ante ello las dependencias federales serán las que asuman la responsabilidad del operativo de vacunación, solo quedará pendiente de definir los modulos de vacunación para este sector en los municipios de Camargo y Ojinaga.

“El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud decidieron no participar en este operativo para menores, a excepción del municipio de Guadalupe y Calvo. Nosotros habíamos acordado que en Juárez se usara el Hospital Infantil de Especialidades a cargo de Gobierno del Estado, pero no se podrá; es una decisión unilateral, la respetamos, pero no se va a detener por eso el operativo, son argumentos de supuesto colapso porque fueran a llegar muchos niños, pero en el Hospital General Militar no es tal", señaló Juan Carlos Loera, delegado en Chihuahua.